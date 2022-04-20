محمد الشقنقيري: ألّفت فيلما وعرضته على محمود عبد العزيز وعجبه | فيديو

قال الفنان محمد الشقنقيري ، أنا قمت بتأليف فيلم وعرضته علي الفنان محمود عبد العزيز وزوج ابنته ، مؤكدا أن ما يقوم بكتابته يكون من تأليفه ولم يقتبسه من أحد.

واضاف الشقنقيري خلال لقائه في برنامج " نص الحدوتة " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، إنه عندما عرض الفيلم علي الفنان محمود عبد العزيز عجبه جدا ولكن وقتها لم يكتب سيناريو الفيلم ، مؤكدا انه عندما يكتب شيء يجعل به تسلسل أحداث.

واوضح الشقنقيري ، إن العمل الذى عرضته علي الفنان محمود عبد العزيز الأن احتفظت به وكتبت فيلم للأطفال وعملت مسلسل ، مؤكدا انه يحب الأهلي قائلا " الله الوطن الأهلي".

وتابع : والدي كان يعمل طيارا في مصر للطيران وكان طيار الرئيس السادات وتمني أن أعمل طيار ووالدتي لا تعمل واخي الأكبر يعمل طيارا.