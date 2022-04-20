عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد الشقنقيري: ألّفت فيلما وعرضته على محمود عبد العزيز وعجبه | فيديو

الفنان محمد الشقنقيري
الفنان محمد الشقنقيري

قال  الفنان محمد الشقنقيري ، أنا قمت بتأليف فيلم وعرضته علي الفنان محمود عبد العزيز وزوج ابنته ، مؤكدا أن ما يقوم بكتابته يكون من تأليفه ولم يقتبسه من أحد.

واضاف الشقنقيري خلال لقائه في برنامج " نص الحدوتة " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، إنه عندما عرض الفيلم علي الفنان محمود عبد العزيز عجبه جدا ولكن وقتها لم يكتب سيناريو الفيلم ، مؤكدا انه عندما يكتب شيء يجعل به تسلسل أحداث.

واوضح الشقنقيري  ، إن العمل الذى عرضته علي الفنان محمود عبد العزيز الأن احتفظت به وكتبت فيلم للأطفال وعملت مسلسل ، مؤكدا انه يحب الأهلي قائلا " الله الوطن الأهلي".

وتابع : والدي كان يعمل طيارا في مصر للطيران وكان طيار الرئيس السادات وتمني أن أعمل طيار ووالدتي لا تعمل واخي الأكبر يعمل طيارا.

مسلسل محمود عبد العزيز مصر للطيران مصر الفنان محمد الشقنقيري محمود عرض الفيلم الفنان محمود عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

إعادة مباراة مصر والسنغال .. الفيفا يصدر قراره الحاسم غدا

الرجالة طالعة ونازلة.. حكاية ضرب سيدة لفتيات في المترو بسبب ملابسهن

الصحة تصدر منشورا بأعراضه.. إلتهاب كبدي مجهول ينتشر في أوروبا ويصيب الأطفال

حال رفض فيفا..اتحاد الكرة: سنتخذ خطوة تصعيدية جديدة لإعادة مباراة مصر والسنغال

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

اليوم آخر فرصة.. البترول: مضاعفة فواتير الغاز حال عدم تسجيل قراءة العداد

إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 بصفوفها الثلاثة اليوم

ترشيحاتنا

صندوق النقد: لدينا تجربة ناجحة مع مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

5 سنوات حبسا وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية

في أقرب عفو.. محامي حنين حسام : قد تخرج من السجن قريبًا

سعر ومواصفات Galaxy M53.. وحش سامسونج الجديد

حكم تغيُّب الموظف عن العمل بحجة الاعتكاف في المسجد.. المفتي يوضح

CNN: المساعدات العسكرية الأمريكية لـ أوكرانيا تختفي في "ثقب أسود"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطلوع الروح الحلقة 5 .. إلهام شاهين تجلد فتاة حاولت الهروب من داعش

صيف نهارًا شتاء ليلًا.. ماذا قالت الأرصاد عن طقس الأيام المقبلة حتى شم النسيم؟

ضربة بمفتاح في الرقبة.. كيف تحولت خناقة بنات إلى تشويه طفلة؟

جماهير الريدز تدعم الدون رونالدو.. وصلاح ينهي صيامه التهديفي ويتمسك بالصدارة بثنائية

فيديو

معملتش الفطار.. فتاة البلكونة دافعت عن والدها .. تفاصيل جديدة بالفيديو

صيف ولا شتاء.. الأرصاد: حالة الطقس تبدأ الاستقرار من الأحد المقبل

ماذا قالت ميمي جمال عن زوجها و مني زكي و ويجز. فيديو

"سينا أقوى بينا" .. القوات المسلحة تحتفل بذكرى تحرير سيناء| شاهد

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

اﻟﻤﺰﻳﺪ