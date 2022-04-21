قفزة تاريخية في أسعار الذهب اليوم الخميس 21-4-2022

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 21-4-2022، بشكل كبير بنحو 35 جنيها في الجرام الواحد، ليواصل بذلك الارتفاع بنحو 75 جنيها خلال أسبوع، وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا بنحو 1095 جنيها للجرام خلال تعاملات اليوم.

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الخميس 21-4-2022، وفقًا لآخر تحديث.

أسعار الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب من عيار 24 إلى 1,252 جنيها، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 1,095 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى 939 جنيها، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 731 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أخبار أسعار الذهب التي يتم نشرها يوميا في مصر، معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

أسعار الذهب اليوم

في سياق آخر، قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه تم التوافق على تطبيق القيمة المضافة، عند دمغ المشغولات الذهبية، حتى يتم تحصيل القيمة المضافة لصالح الدولة.



وأضاف هاني ميلاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن الذهب سيظل مخزون ذو قيمة كبيرة، ونعمل على تبسيط المصنعية للجمهور.

وتابع رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، بالاتحاد العام للغرف التجارية التاجر يقوم بسداد تلك الضريبة فعليا مع دمغ المشغولات الذهبية و قبل بيعها بالأسواق.



وأشار هاني ميلاد إلى أنه ليس هناك أي علاقة بين سعر الذهب وسعر المصنعية، مؤكدا أنه نتعامل على مصنعية لجرام الذهب وليس لسعر الذهب، فالمصنعية منفصلة بشكل كلي.