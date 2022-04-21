الشقنقيري​​: "ساكن قصادي" أول أعمالي.. و"أستاذ ورئيس قسم" أهم من "العراف"

حل الفنان محمد الشقنقيري ضيفا اليوم في برنامج " نص الحدوتة " المذاع علي قناه " سي بي سي " وتحدث عن حياته الفنية نعرض لكم أبرز ما جاء :

محمد الشقنقيري: أصدقائي في أي وقت بيحتاجوني بيلاقوني موجود .. فيديو

محمد الشقنقيري​​: "ساكن قصادي" أول أعمالي.. وأفتقد من شاركوا في المسلسل..فيديو

مقعدتش مع الزعيم.. الشقنقيري: مسلسل"أستاذ ورئيس قسم" أهم من "العراف"|فيديو

محمد الشقنقيري: ألّفت فيلما وعرضته على محمود عبد العزيز وعجبه | فيديو

تأثر محمد الشقنقيري قائلا “ أنا لدي العديد من الأصدقاء واحبهم جميعا وهم جميعا علي مسافة واحدة مني واحبهم جميعا ولأول مرة أعرف رأي أصدقائي في شخصيتي وفي أي وقت بيحتاجوني بيلاقوني موجود ”.

قال الفنان محمد الشقنقيري ، إن الممثلين الذين شاركوني في مسلسل "ساكن قصادي " كانوا جميعا عظماء ، مشيرا إلي أن أول عمل لي كان مسلسل "ساكن قصادي " .

واوضح الشقنقيري ، إن مسلسل العراف كان أول تجربة لي مع الفنان عادل أمام ، مؤكدا أن أي ممثل يعمل مع عادل أمام يجب أن يجلس معه قبل العمل وانا لم افعل هذا بناء علي نصيحة يوسف معاطي وقابلت الأستاذ عادل أمام في التصوير .

قال الفنان محمد الشقنقيري ، أنا قمت بتأليف فيلم وعرضته علي الفنان محمود عبد العزيز وزوج ابنته ، مؤكدا أن ما يقوم بكتابته يكون من تأليفه ولم يقتبسه من أحد.