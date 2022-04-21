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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظ دمياط تُعلن رفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم شم النسيم والعيد

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة أمس الأربعاء، بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و اللواء وجيه دعبس مساعد مدير أمن دمياط للامن العام و لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

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استهلت "محافظ دمياط" جلسة المجلس بتهنئة أبناء المحافظة بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد وقرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيةً الله أن يعيد هذه المناسبات على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء، وفى ضوء ذلك أعلنت "المحافظ" رفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم شم النسيم وعيد الفطر، كما وجهت تعليماتها الى مديرية الصحة بالربط الدائم مع غرفة عمليات ديوان عام المحافظة و الإسعاف، و إعادة تشغيل المستشفيات وفقاً للوضع السابق قبل جائحة كورونا للعمل بطاقة كاملة بكافة التخصصات ، مؤكدة على التأكد من جاهزية مستشفيات مدينة رأس البر، كما وجهت أيضاً بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة للانتهاء من تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا بالحملة التى تم اطلاقها بمدن رأس البر و السرو والروضة ودمياط الجديدة قبل عيد الفطر المبارك،لاستكمال الخطة بمدن أخرى.

ووجهت "المحافظ" إلى مديرية التموين بتكثيف الحملات التفتيشية بشكل يومى على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز لاحكام الرقابة على تلك المنظومة والتأكد من توافر السلع التموينية والاساسية وصلاحيتها وبيعها بالأسعار المقررة و زيادة حصص مستودعات الغاز من الاسطوانات والالتزام بوزن الاسطوانة، مؤكدة أيضاً على متابعة عمليات توريد محصول القمح لعام ٢٠٢٢ و التيسير على المزارعين و السماح بالتوريد بأجولة جود "خيش" او فوارغ بلاستيك، واكدت على إدارة المرور بتكثيف الحملات المرورية والدوريات لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع والميادين والحد من الحوادث، كما أمرت بتطبيق جميع القرارات التى تم اتخاذها باللجنة العليا للمواقف بخصوص مدينة رأس البر اعتبارًا من الغد وذلك بحظر دخول الدراجات البخارية وسيارات النقل المحملة بالأفراد الى المدينة على أن يتم السماح بدخول وخروج سيارات رحلات اليوم الواحد و النقل المحملة بالبضائع من البوابة الغربية، مشددة على حظر مرور سيارات الأجرة من شارع بورسعيد، حيث ستقتصر على الطفاطف فقط، وأمرت إدارة المواقف بتكثيف الحملات لمتابعة حركة العمل داخل المواقف للتأكد من التزام السائقين بتسعيرة الأجرة، و البدء فى تشغيل الخطوط الداخلية بمدينة رأس البر وفقاً للخطة الجديدة.

خطة مديرية الأوقاف لإقامة صلاة العيد

وعلى جانب آخر اطلعت "محافظ دمياط" على خطة مديرية الأوقاف لإقامة صلاة العيد داخل المساجد فقط وفقاً للاجراءات الإحترازية وللضوابط التى أعلنتها وزارة الأوقاف مع منع الحفلات الرسمية.

وأكدت  "الدكتورة منال عوض" على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتصدى الحاسم لأى تعديات على الأراضى الزراعية وذلك بالتنسيق مع مديرية الزراعة، وأيضاً التصدى للتعديات على أملاك الدولة، ومنع اى محاولات قد تحدث خلال فترة العيد والإجازات وعدم التهاون فى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدة أيضاً  على تكثيف حملات النظافة بكافة المناطق وزيادة الدوريات خلال تلك الفترة.

وواصلت "المحافظ" توجيهاتها الى قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء بمتابعة اى اعطال وتقليل زمنها فور حدوثها وتجهيز فرق للطوارئ، مطالبة مديرية الطب البيطري بشن حملات متتالية لمكافحة ظاهرة الكلاب الضالة.

وشهدت الجلسة استعراض الاستعدادات التى اتخذتها الوحدة المحلية بالمدينة بالنسبة لمدينة رأس البر والتى ستشهد إقبالا كبيرا خلال الفترة القادمة، والتى جاء أبرزها تشكيل غرفة عمليات لتلقى شكاوى المواطنين والعمل على تذليلها، وأيضاً التنسيق مع كافة المديريات والجهات لضمان توافر الخدمات، هذا إلى جانب تجهيز الشاطئ وتزويده بأعداد مناسبة من عمال ومعدات النظافة، وأيضاً معدات الإنقاذ ووضع علامات إرشادية للسلامة، وكذلك رفع كفاءة الحدائق وشن حملات لمكافحة الحشرات.

وتم استعراض شامل لأعمال رفع الكفاءة للشوارع والتى قامت بها الوحدات المحلية بالفترة الماضية، وأيضاً البت والموافقة على عدد من المذكرات والتقارير.

محافظ دمياط الدكتورة منال عوض عيد القيامه المجيد موسم شم النسيم شم النسيم

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