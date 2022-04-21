سوتس بالعربي الحلقة 19.. طرد كاميليا من مكتب المسيري بسبب خطأ قديم

كشفت الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل سوتس بالعربي عن اضطرار آدم منصور (أحمد داود) لإخبار زين ثابت (آسر ياسين) بأن كاميليا (ريم مصطفى) قد وجدت الملف الذي يدينه، الأمر الذي صعّد قضية السائق ضد زين إلى مستوى آخر من الخطورة، وأصبح مكتب المسيري زيدان مهددًا بالكامل، لينتهي الأمر بفصل كاميليا عن العمل.

كما نجح آدم منصور في كشف تزوير التقرير الطبي لموكله، المراهق الذي رفع قضية على والده لنقل الوصاية إلى أمه، فبعد أن حكمت المحكمة لصالحه، قرر آدم التراجع، وتمزيق ورقة الوصاية ليصبح قرار المحكمة ملغيًا، ويُجبر المراهق على التصالح مع أبيه، بدلًا من السفر إلى الخارج من أجل الاحتراف وخسارة علاقته بوالده.

وتمكن آدم من حل قضية عالقة بين دار نشر وموظفة سابقة بها، بعد أن اتهمت الموظفة الدار بسرقة روايتها ووضع اسم كاتب آخر عليها، حيث لجأ إلى إثبات أن فكرة روايتها تم تناولها في كتب سابقة، وأقنعها بالتنازل عن القضية مقابل الحصول على تعويض مادي واعتذار من مديرة دار النشر.

ويشارك داود وآسر بطولة المسلسل النجوم صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد شاهين وتارا عماد، المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبد الحميد، وتحظى النسخة الأميركية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.5 على موقع IMDb.

وعلى الصعيد السينمائي، ينتظر داود إطلاق فيلمه يوم 13 في دور العرض السينمائية عقب انتهاء الموسم الرمضاني، والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D في مصر والشرق الأوسط، ويشاركه بطولة الفيلم دينا الشربيني وشريف منير، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله.