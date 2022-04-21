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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد جولة الرئيس السيسي اليوم..

برلماني: مشروع «توشكى الخير» إنجاز ضخم يدعم تحقيق الأمن الغذائي

عبده أبو عايشة، عضو
عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ

قال النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، أن ما شهده المصريين اليوم في منطقة توشكى جنوب الوادي في محافظة أسوان، خلال جولة الرئيس السيسي التفقدية، بمثابة انجاز كبير وضخم للدولة المصرية،  مؤكدًا أن هذا المشروع الضخم سيساهم في تحقيق التنمية الشاملة على كافة المستويات.

وأضاف أبو عايشة، في تصريحات له اليوم أن الرئيس السيسي حريص على تدعيم الأمن الغذائي المصري وكذلك تحقيق طفرة زراعية كبرى وتوفير العديد من فرص العمل للشباب، مثمنا نجاح الرئيس السيسي في إعادة إحياء مشروع توشكى.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هذا المشروع الضخم والأراضي المستصلحة به تم تخصيصها لزراعة محاصيل استراتيجية أبرزها القمح، مما سيؤدي إلى سد الفجوة الغذائية والوصول الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول، كما أن مشروع توشكى الخير هو أحد أهم المشروعات العملاقة للاستثمار الزراعى واستصلاح الأراضى الزراعية.

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية، صباح اليوم الخميس، لمنطقة توشكى بجنوب الوادى بمحافظة أسوان، ليشهد بدء موسم حصاد القمح بالأراضى الزراعية بتوشكى، وذلك فى إطار جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، وتدعم الأمن الغذائى وزيادة الصادرات، وتحقق طفرة زراعية، فضلًا عن توفير الآلاف من فرص العمل فى إطار نهضة تنموية شاملة.

وشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا بعنوان "أرض الخير"، واستمع الرئيس لشرح تفصيلى عن المشروعات الزراعية فى العديد من المناطق الزراعية المختلفة مثل توشكى والفرافرة وشرق العوينات وغيرها، فى إطار المشروعات الزراعية الكبرى التى تنفذها الدولة المصرية فى المجال الزراعى، حيث تم عرض أبرز المشروعات الزراعية.

وكذلك استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لشرح تفصيلي عن المعدات المستخدمة في حصاد القمح في توشكى، كما أطلق الرئيس السيسي إشارة البدء في حصاد القمح بمشروع توشكى بجنوب الوادى.

عبده ابو عايشه مجلس الشيوخ توشكى أسوان السيسي حصاد القمح

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