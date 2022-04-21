بعد بورشه وهيونداي.. استثمار شركة Investindustrial في مجموعة «ريماك»

استثمرت شركة Investindustrial في مجموعة ريماك بـ 120 مليون يورو مليون يورو (99.7 مليون جنيه إسترليني)، لتنضم بذلك إلى بورشه وهيونداي وشركات أخرى شهيرة كمستثمرين في المجموعة الكرواتية سريعة النمو والتوسع.

وفقا لموقع "أوتو كار" استثمرت شركة Investindustrial ، التي أصبحت في سنة 2019 المستحوذة على معظم أسهم شركة "مورجان" البريطانية المتخصصة في تصنيع السيارات الرياضية، لأول مرة في "ريماك جروب" العام الماضي، وأعلنت آنذاك أنها ستدعم ريماك من خلال الخبرات السابقة و العميقة في مجال السيارات، والتي تم تطويرها بالاستثمارات في عدة شركات مصنعة مثل أستون مارتن وDucati ومورجان موتورز.

تخطط المجموعة الاستثمارية أن تكون السيارات الكهربائية ثلث المبيعات بحلول عام 2025 وأكثر من النصف بحلول عام 2023، ومن أهم أولوياتها الانتقال السريع إلى المركبات الكهربائية من خلال تقديم الدعم للتوصل إلى أفضل الحلول التكنولوجية للسيارات الكهربائية عالية الأداء التي طورتها شركة ريماك.

تُعرف شركة Rimac نفسها بأنها صانع سيارات كهربائية خارقة فائقة السرعة، إلى جانب عملها كـ مورد لتكنولوجيا المركبات الكهربائية لأكبر شركات السيارات الرئيسية في العالم.

قامت "ريماك" مؤخرا بإعادة هيكلة للمجموعة مع فصل قسمها الهندسي إلى ذراع باسم "ريماك تكنولوجي" المستقل، والذي سيعمل على تطوير التكنولوجيا للاستخدام في السيارات التي تحمل شارة ريماك، وأيضا لشركات الطرف الثالث، بينما سيتم تطوير سيارات الشركة الخاصة من قبل قسم "بوجاتي ريماك" الذي تم تشكيله العام الماضي، عندما اندمجت Rimac مع شركة السيارات الفرنسية المتخصصة في المركبات الخارقة عالية الأداء فائقة السرعة.

توظف شركة "ريماك" الآن أكثر من 1300 موظف في مقرها الرئيسي في زغرب، وكرواتيا، وهي الآن بصدد وضع اللمسات النهائية على أحدث طرازاتها "ريماك نيفيرا" التي تأتي بقوة 1888 حصانًا، والتي يُزعم أنها أسرع سيارة في العالم تسارعًا وستبدأ عمليات التسليم للعملاء في وقت لاحق من هذا العام.