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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير حاضنة أعمال الأقصر يدعو للاستفادة من الفرص الحالية

الفعالية
الفعالية

شاركت  حاضنة أعمال الأقصر إحدى خدمات جهاز تنمية المشروعات في فاعلية It's on الخاصة بنشر مفهوم ريادة الأعمال والتي ينظمها الفريق التطوعي YLY ومديرية الشباب والرياضة بمتابعة وإشراف الوزير الدكتور أشرف صبحي.


دعا أحمد شاهين مدير حاضنة أعمال الأقصر، الشباب للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحاضنة فى مجال دعم رواد الأعمال بتقديم وحدات عمل جاهزة للتشغيل والإنتاج بالإضافة إلى الدعم الفني والإداري من تشبيك وتكامل واستشارات فى تطوير المنتج والتسويق التمويل وإدارة الموارد البشرية مرورا بالمشاركة فى المعارض ودعم تطبيق نظم الجودة العالمية مثل ايزو فضلا عن دعم التصدير.

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كما أوضح شاهين الخدمات الأخرى التي تقدمها أجهزة الدولة متكاملة ومجانا لدعم ريادة الأعمال من سرعة استخراج التراخيص وقتيا ودعم استيراد الماكينات والمواد الخام والدعم الضريبي عن طريق قانون المشروعات الصغيرة بالإضافة إلى مشروع رواد ٢٠٣٠ والذي يقدم مراكز خدمات غير مالية كافة خدماتها مجانا دخل المحافظات.


كما أوضح ان استراتيجية الدول واضحة في تخفيض سعر الصرف أو ما اسماه "تصحيح أسعار صرف الجنيه"، والذي سيسهم في زيادة "تنافسية المنتجات المصرية" ما قد ينعكس علي زيادة في حجم صادرات البلاد الأمر الذي يأتي ضمن إجراءات حكومية لدعم الاقتصاد المصري في ظل أزمات اقتصادية عالمية مشيرا إلى تأثير الحرب فى أوكرانيا وسابقا تأثير جائحة كورونا على اقتصاديات العالم.


حضر الفاعلية ٣٠٠ شاب وفتاة تقريبا بضيافة صلاح رشوان مدير الشباب والرياضة بالأقصر والدكتورة أميرة فوزي صاحب ومدير سيليكون فالي مساحة عمل مشتركة ومسرعة أعمال، بالإضافة إلى مشاركة حاضنة أعمال مسار بجامعة الأقصر.

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الأقصر المشروعات الصغيرة جهاز تنمية المشروعات المنتجات المصرية قانون المشروعات الصغيرة دعم الاقتصاد المصري

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