عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

زي المحلات.. طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة

البسبوسة
البسبوسة

تعد البسبوسة بالقشطة من الحلويات التي لا غنى عنها في شهر رمضان، ويمكن تقديم البسبوسة بالعديد من الوصفات المختلفة والشهية.

وإليك طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة بالخطوات.

 

txt

طريقة عمل الكحك الناعم .. 5 وصفات مختلفة

txt

طريقة عمل بيتزا تشيكن باربكيو

 

مقادير البسبوسة بالقشطة

170 جرام سكر

85 جرام زيت

170 جرام حليب بودرة

340 جرام سميد ناعم

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ثلث كوب لبن

شربات

للحشو

1 و نصف كوب قشطة بلدي

للتزيين

فستق مجروش

طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة

1- أخلطي السميد مع اللبن البودرة والزيت والسكر والبيكنج بودر

2- ضيفي القشطة والقليل من الماء أو اللبن ويقلب كل الخليط

3- قسمي الخليط لجزأين ويفرد جزء من الخليط فى بايركس

4- ضعي طبقة من خليط القشطة المضاف لها ¼ كوب لبن والقليل من اللبن البودرة

5- ضيفي على الوجه طبقة أخرى من خليط السميد

6- ضعيها في الفرن في درجة حرارة 180 حتى النضج

7- تزين بالفستق المجروش والقشطة وتقدم

البسبوسة طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة مقادير البسبوسة بالقشطة مكسرات Food

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلام موثوق.. خالد سرحان: ماتش مصر والسنغال هيتعاد

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

إخماد حريق بـ مستشفى مجدي يعقوب في مبنى تحت الإنشاء بأكتوبر

الزغاريد في وداع الأشقاء الثلاثة ضحايا حادث الإسماعيلية خلال تشييع الجثامين بدمياط|فيديو

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

معلم يقتل عمه بالسكين قبل الإفطار في الفيوم

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

ترشيحاتنا

عفو رئاسي .. النائب محمد عبد العزيز يعلن عن عفو رئاسي قبل إفطار الأسرة المصرية

إيران: مؤشرات عزلة أمريكا وانهيار إسرائيل بدأت في الظهور

علي جمعة : نقض العهد مع الله مصيبة في الدنيا والآخرة ..فيديو

الإسباني دانيال جوردو ريوس مديرًا فنيًا لفريق اليد بالأهلي

الأزهر والداخلية ينهيان خصومة ثأرية بين عرب العوازم وآل حسين في قنا

أفضل ما يقال في العشر الأواخر من رمضان .. كلمات مستجابة رددها من الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نسرين أنور عكاشة: راجعين يا هوى أعاد الجمهور للزمن الجميل وبكيت بعد رؤية التتر|حوار

طريقة عمل الكحك الناعم .. 5 وصفات مختلفة

رؤوف عبد العزيز يفاجئ روجينا مع زوجها بكواليس مسلسل انحراف

الكبير أوي الحلقة 19.. جوني يحول "حبس مربوحة" إلى قضية رأي عام

فيديو

3 أشقاء.. طلاب دمياط بكلية طب جامعة سيناء راحوا ضحية حادث ما القصة ؟ "فيديوجراف"

هل تحدث المفاجأة ويتم إعادة مباراة مصر والسنغال ؟

من أيام الفراعنة.. سر احتفال المصريين بالكحك في عيد الفطر

موظف يقتل شقيقيه بـ9 طلقات ويصيب الثالث..ماذا حدث في مذبحة الوراق؟ فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ