زي المحلات.. طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة

تعد البسبوسة بالقشطة من الحلويات التي لا غنى عنها في شهر رمضان، ويمكن تقديم البسبوسة بالعديد من الوصفات المختلفة والشهية.

وإليك طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة بالخطوات.

مقادير البسبوسة بالقشطة

170 جرام سكر

85 جرام زيت

170 جرام حليب بودرة

340 جرام سميد ناعم

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ثلث كوب لبن

شربات

للحشو

1 و نصف كوب قشطة بلدي

للتزيين

فستق مجروش

طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة

1- أخلطي السميد مع اللبن البودرة والزيت والسكر والبيكنج بودر

2- ضيفي القشطة والقليل من الماء أو اللبن ويقلب كل الخليط

3- قسمي الخليط لجزأين ويفرد جزء من الخليط فى بايركس

4- ضعي طبقة من خليط القشطة المضاف لها ¼ كوب لبن والقليل من اللبن البودرة

5- ضيفي على الوجه طبقة أخرى من خليط السميد

6- ضعيها في الفرن في درجة حرارة 180 حتى النضج

7- تزين بالفستق المجروش والقشطة وتقدم