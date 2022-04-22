صحية ولذيذة.. طريقة عمل البطاطس المحمرة بالفرن

البطاطس المحمصة هي ببساطة طبق جانبي لذيذ يتناسب مع أي شئ يمكن تناوله علي السحور مع الفول او علي الفطار مع الدجاج المشوي

لا تتردد في الإبداع مع التوابل والأعشاب المتوفرة لديك مثل النوم البودروالبابريكا والفلفل والملح والكمون والروز ماري

كمية الثوم المستخدمة في هذه الوصفة قابلة للتكيف مع ما تفضله استخدم أقل أو أكثر.

طريقة العمل

قطعي البطاطس الي مكعبات صغيرة كنت تستخدم البطاطس الصغيرة ، فقم ببساطة بتقطيعها إلى نصفين للسماح للتوابل بتغطيتها بالتساوي.

امزج البطاطس بالتوابل وزيت الزيتون وضعه علي ورق زبدة بصنية وقلبها جيدا

ضع الصنية بالفرن واتركها من 45 دقيقة الي 55 دقيقة

احرصي علي تقليب البطاطس في الفرن علي جميع الجهات وبعد تحميرها بالفرن في قدمها علي السحور او الفطار