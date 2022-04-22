طريقة عمل الكحك الناعم لـ الشيف حسن

طريقة عمل الكحك الناعم للشيف حسن من اكثر الطرق التي يمكن أن تتبعينها لعمل الكحك والبسكويت ونعرض لكي طريقة عمل الكحك الناعم زي المحلات

طريقه عمل الكحك الشيف حسن



المقادير:

كيلو دقيق - كوب سمن - ملعقة خميرة - ملعقة سكر بودرة - كوب ماء دافئ - ملعقة كبيرة سمسم - ربع ملعقة صغيرة ملح

طريقة العمل:

- اخلطي المكونات التالية معا (الدقيق والملح والبيكنج بودر وريحة الكحك والسكر والسمسم). - ضعي ملعقة الخميرة في اللبن الدافئ وقلبيه جيدا ثم أضيفيه على المكونات.

- اضيفي السمن بعد تصفيته.. استمري في تقليب الخليط جيدا حتي تصبح عجينة متماسكة

- يمكنك استخدام علب النقوش الجاهزة لعمل شكل الكحك، أو تكويره وتزيينه بالشوكة.

قومي بتغطية الكحك واتركيه يخمر لمدة ساعتين. - على درجة حرارة 180 ادخلي الكحك في صاج مدهون بقليل من السمن الفرن واتركيه 25 دقيقة

التقديم

طحني سكر ويرش على الكحك قبل تقديمه للضيوف مع المشروبات الساخنة.



طريقه عمل الكحك الشيف حسن



طريقة عمل الكحك الناعم للشيف حسن 2022

تعد طريقة عمل الكحك الناعم الشيف حسن 2022 من اكثر الطرق بحثا وذلك بعد



المقادير

½ 2 كوب دقيق // ¼1 كوب سمنة // ½ كوب حليب

1 ملعقة كبيرة ريحة كحك

1 ملعقة كبيرة سكر

نص بيكنج بودر

الطريقة

نضع الحليب فى كوب ونذوب فية رائحة الكحك ومعلقة السكر ونقلبهم جيدا

نضع فى الخلاط الدقيق وعلية البيكنج بودر والسمنة والحليب الموجود فى الكوب

ونشغل الخلاط حتي تصبح العجينة لينة ملمومة

نبدء نشكل العجينة

نقسمها قطعه صغيرة ويحشي من العجمية او مكسرات و ملبن او عجوة

وتغلق الكحك وتضعيها فى الصينية بعد نفسها بالمنقاش المخصوص نترك الكحك فى الصوانى حوالى 1/3 ساعه وندخله الفرن على درجة حرارة 190 درجة من 20 الى 25 دقيقة







كحك العيد

طريقة عمل الكحك الناعم زي المحلات



طريقة عمل كحك العيد الناعم زي المحلات بمقادير مظبوطة و مكونات بسيطة بدون تعقيدات

المقادير:

كيلو دقيق فاخر = ٧ كوب و نصف دقيق

٥٠٠ جرام +٢ ملعقه كبيرة (٦٠ جرام ) سمن بدرجة حرارة الغرفة =٢ كوب +٢ ملعقه كبيرة

٢ ملعقة كبيرة سكر بودرة

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة بيكينج بودر

ملعقة كبيرة خميرة فورية

كوب ماء أو نصف كوب حليب +نصف كوب ماء

نقطتين رائحة الكحك او فانيليا

٤٠٠ جرام ملبن = ٢ كوب ملبن (حلقوم)

ممكن عجوة للحشو

٢ ملعقة كبيرة سمن

٢ ملعقة كبيرة سمسم محمص اختياري

طريقة التحضير :::

- لتحضير الملبن للحشو نقوم بعجن الملبن مع السمن حتي تكون عجينة طرية و ناعمة نقوم بعمل كرات صغيرة ثم يوضع في الثلاجة لمدة نصف ساعة

- في وعاء عميق يوضع السمن و السكر البودر و نخلطهم بالمضرب اليدوي جيدا حتي تصبح كريمة ناعمة.

- ينخل الدقيق فوق السمنة ثم تضاف الخميرة و الملح و البيكنج بودر و السمسم و رشة فانيليا او ريحة الكحك

- باطراف الأصابع نمزج نبس الدقيق مع السمنة حتي يتشرب الدقيق كل السمنة و تكون مثل عجينة ناعمة

- يضاف الماء بالتدريج و نلم العجينة حتي تصبح عجينة ناعمة و نختبرها بعمل كيكة اذا شققت العجينة نكمل عجن حتي تصبح عجينة طرية مش بتشقق و لا يضاف اكثر من كوب و نصف ماء لكل كيلو دقيق و يترك العجين ليرتاح ١٠ دقائق فقط

- نقوم بعمل كرات من العجين و نفردها قليلا ثم نضع الحشوة في المنتصف و نغلق العجينة عليها جيدا و يمكن تزينها بالنقاش او ببصامة الكحك حسب الذوق

يوضع الكحك في صينية غير مدهونة و يوضع في فرن ساخن مسبقا علي درجة حرارة ١٧٠ لمدة من ٢٠ الي ٢٥ دقيقة او حتي تأخذ لون ذهبي من الأسفل و نفتح الشواية دقيقتين لتأخذ لون ذهبي من الأعلي و بالهنا والشفا

مدة التسوية بتختلف حسب حجم الكحك

و الحليب بينشف الكحك و يقلل صلاحيتة ممكن نضيف ماء و حليب وليس حليب فقط وبالهنا



طريقة عمل كحك العيد للشيف حسن بالصور خطوة بخطوة

نقدملك طريقة عمل الكحك العيد الشيف حسن بالصور خطوة بخطوة

وقد تكون الطريقة سهلة وبسيطة ولاتحتاج الا المكونات والمقادير المذكورة

المقادير :-

1 كيلو دقيق

1/2 كيلو سمن

2 ملعقة سكر

1/2 كوب حليب

1/4 كوب سمسم

1 ملعقة ريحة كعك

1 ملعقة بيكنج بودر

سكر بودرة للتزيين

يجب فى الخطوة الأولى، تحضير وعاء عميق، ووضع الدقيق فيه وكذلك رائحة الكحك والسمسم ورشة الملح مع تقليب المكونات، ثم تسخين السمن على النار وبعد ذلك يضاف على الخليط المكون من الدقيق ورائحة الكحك ورشة الملح مع التقليب جيداً.



وبعد ذلك، يجب فرك الخليط براحة اليد، للحصول على عجينة متماسكة، وكحك ناعم، وبعد إذابة الخميرة فى ربع كوب من اللبن الدافئ، وإضافة معلقة السكر يجب إضافة الباقى من اللبن والخميرة إلى العجينة مع عجن الخليط جيدًا

يجب تقطيع العجين إلى قطع صغيرة وتشكيلها باستخدام قطاعة الكحك، وتشكيل العجين لقطع صغيرة، على هيئة كرة ثم وضع قطعة الحشو فى العجين.

بعدها نشكل القطعة من خلال وضعها فى قالب كحك، ووضع الكحك فى صاجات مدهون بالسمن، مع ضبط الفرن على درجة حرارة 200 ، ثم وضع الصاجات فى الفرن لمدة 30 دقيقة، حتى يحصل على اللون الذهبى، ثم إخراج الصاجات حتى يبرد الكحك ويرش عليه بعد ذلك السكر البودرة ويقدم