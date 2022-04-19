تقدم الشيف دعاء الرحمن محمد طريقة عمل كحك العيد بالمقادير الصحيحة وبمذاق لا يقاوم.

مقادير كحك العيد

مقادير الكحك:

1 كيلو دقيق

2 1/2 كوب سمن

1 ملعقة صغيرة خميرة

1 ملعقة كبيرة سكر بودرة

1 كوب ماء دافئ

1 ملعقة كبيرة سمسم

1/4 ملعقة صغيرة ملح

مقادير العجينة:

3 ملعقة كبيرة سمن

2 ملعقة كبيرة دقيق

1 كوب عسل أبيض

1/2 ملعقة صغيرة بهار كحك

1 ملعقة صغيرة سمسم محمص

طريقة تحضير كحك العيد

لعمل العجمية:

سخني السمن في إناء كبير على النار حتى يقدح.

أضيفي إليه الدقيق وقلبي حتى يصبح لون الدقيق أصفر.

أضيفي السمسم وبهار الكحك وقلبي جيدا، ثم أرفعي الإناء من النار.

أضيفي العسل تدريجيا مع التقليب.

أرجعي الإناء إلى النار وقلبي جيدا حتى يغلظ قوام العجينة، بحيث يمكن عملها كور بدون أن تلصق في الأصابع.

إرفعيها من فوق النار وإتركيها تبرد لتستخدم في الحشو.

طريقه عمل الكحك

نخلي الدقيق والملح إلى وعاء نظيف.

أضيفي السمسم.

سخني السمن في إناء أخر حتى يقدح.

صبي السمن فوق الدقيق وقلبي جيدا.

عندما يبرد السمن، افركي خليط الدقيق والسمن باليد.

قلبي الخميرة والسكر في الماء الدافئ.

أضيفيها إلى العجينة واخلطيها جيدا.

اتركي العجينة تتخمر لمدة 1 ساعة.

-شكلي العجينة إلى كرات صغيرة متساوية الحجم.

ضعي في كل مرة ملعقة من العجمية ثم اضغطيها في صاج الفرن.

انقشي الكحك بالمنقاش ثم اخبزيها في الفرن لمدة 15-20 دقيقة.

يتم رش السكر البودرة قبل التقديم.