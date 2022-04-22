إطلاق اسمها على نوع جديد من الديدان.. تكريم غريب للفنانة تايلور سويفت

حصلت المغنية تايلور سويفت على عدد لا يحصى من جوائز الجرامي وغيرها الخاصة بالموسيقى الأميركية، لكن هذا التكريم الجديد سيكون الأول من نوعه لنجمة البوب العالمية.



ووفقاً لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، تم تسمية نوع من الدودة الألفية (ذوات الألف رجل) المكتشفة حديثاً على اسم سويفت، وفقاً لدراسة نُشرت في المجلة العلمية «زوو كيز». وسميت هذه الدودة «نيناريا سويفتي» Nannaria swiftae ، أو «سويفت» ذات المخالب الألفية.



مؤلف الدراسة الرئيسي ديريك هينين هو من معجبي سويفت وأراد تكريم المغنية. كان مرشحاً للحصول على درجة الدكتوراه في جامعة فيرجينيا للتكنولوجيا بالولايات المتحدة وقت إجراء البحث.



قال هينين: «لقد رافقتني موسيقاها بأوقات عصيبة، وهذا نوع من الشكر الجزيل الذي يمكنني تقديمه تكريماً للفرح الذي جلبته لي موسيقاها».



وعثر هينين على الدودة الألفية في حديقة فول كريك فولز الحكومية في سبنسر بولاية تينيسي، وهي نفس الولاية التي انتقلت إليها سويفت عندما كانت مراهقة لمتابعة مسيرتها الغنائية.

ويأمل العالم أن تفرح سويفت بهذه اللفتة، وتستخدمها كفرصة لمعرفة المزيد عن الألفية. وقال: «بالنسبة للعالم، فإن تسمية الأنواع الجديدة على اسم شخص ما يكون بمثابة تكريم، لذلك آمل أن تنظر إلى الأمر بشكل إيجابي».

وأوضح هينين أن «سويفت» دودة ألفية «جميلة» ذات لون بني كستنائي وبقع برتقالية مائلة إلى اللون الأحمر على جوانبها.

سافر بول ماريك، الأستاذ المساعد في قسم علم الحشرات بجامعة فرجينيا للتكنولوجيا، مع هينين عبر 17 ولاية من 2015 إلى 2019 وعثرا على 17 نوعاً جديداً من الديدان الألفية.

وبين هينين أن الديدان الألفية هي واحدة من الكائنات الأقل شهرة لأنها ليست براقة مثل الفراشات، وهذا هو سبب اكتشاف العديد من الأنواع الجديدة.

وأشار العالم إلى إن هذه الحشرات تفضل الموائل البرية وهي مهمة في عملية تدوير المغذيات. وأوضح أن الديدان الألفية تعمل على «إعادة تدوير الأوراق»، حيث تأكل النباتات الميتة وتتبرز، وبالتالي تساهم في تسميد التربة.