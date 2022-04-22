خاص| آيتن عامر: أستعد لطرح أغاني جديدة

قالت الفنانة آيتن عامر، إنها تستعد لطرح عدد من الاغاني الجديدة خلال الفترة المقبلة.

قالت آيتن عامر، في تصريح لـ “صدى البلد” أنا أستعد لطرح عدد من الأغاني منها “خطافة الرجالة”، و"طلعت شاطرة" وأغانٍ أخرى أيضاً سوف أتحدث عنها فور الانتهاء منها والاستقرار على أسمائها.

يذكر أن استطاعت الفنانة آيتن عامر، أن تترك بصمتها المميزة على مدار مشوارها الفني التمثيلي بتقديم العديد من الأعمال الفنية الناجحة سواء على مستوى الدراما أو السينما، كما دخلت المجال الغنائي بقوة، بطرحها أغانٍ خاصة بها الفترة الماضية، وكانت أحدث أعمالها الدرامية التي حققت نجاحا كبيرا جداً مسلسل “مكتوب عليا” الذي تشارك به في الموسم الرمضاني 2022 الجاري، ومسلسل “النقطة العاميا”، وكل من أغنيتي “بناقص” و"كانت بتسهر".