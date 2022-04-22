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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا تبيع كل أسطول GR 86 في 90 دقيقة فقط من فتح باب الطلبات

تويوتا جى آر 86
تويوتا جى آر 86

بيعت كل سيارات  تويوتا  GR 86  المخصصة لسوق المملكة المتحدة بالكامل خلال 90 دقيقة فقط من فتح باب الطلبات الأسبوع الماضي.

تويوتا جى آر 86

وفقا لموقع "أوتو كار"، فتحت  الشركة اليابانية  باب طلب الحجز والطلبات على سيارتها الرياضية الكوبيه "تويوتا  جى آر 86" بسعر يبدأ من 29.995 جنيهًا إسترلينيًا، مما يجعلها واحدة من أكثر سيارات الكوبيه الرياضية الموجودة في الأسواق البريطانية بأسعار معقولة للبيع، في أقل من ساعة ونصف ، أغلقت العلامة التجارية اليابانية منصة الطلبات في المملكة المتحدة حيث تم الوصول إلى الحد الأقصى.

تويوتا جى آر 86

من المقرر أن يستمر إنتاج تويوتا GR 86 لمدة عامين فقط ، ويعد ذلك يتوقف نهائيا، وقد حذر مدراء الشركة بأن التوقف في الإنتاج معناها أنها لن تطرح مجددا، والسبب الأساسي للشركة في هذا السحب من الأسواق هو لوائح الانبعاثات الكربونية الجديدة.

تويوتا جى آر 86

وفقا لمصادر مطلعة، فإن تويوتا لن تقدم مزيدا من الوحدات لسوق المملكة المتحدة وأن هذا الأمر ليس في خطتها، ولكن سيكون هناك قائمة انتظار للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ ليسجلوا طلب شراء، في حالة إلغاء العميل لطلبه سيحل مكانه مشتري آخر على قائمة الانتظار وأن أفضلية الاستبدال ستكون وفقا لجدول زمني والأولوية لمن سجل اسمه في قائمة الانتظار أولا.

من المقرر أن تصل شحنات سيارات تويوتا GR 86 إلى المملكة المتحدة في يوليو القادم.

يعتبر انخفاض سعر الفئة الأساسية في تويوتا جي آر 86 عاملاً مهمًا في جاذبيتها ؛ فهي تبدأ بسعر أقل من 30 ألف جنيه إسترليني ، وبالتالي منافسا قويا مع أقرب منافسيها الآن، مازدا MX-5.

تويوتا تويوتا GR 86 تويوتا جي آر 86 المملكة المتحدة مازدا مازدا Mx-5

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