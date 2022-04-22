طريقة عمل الكحك الدايب.. بوصفات متنوعة ومختلفة

طريقة عمل الكحك الدايب من أكثر الوصفات التي تبحث عنها ربات المنزل والسيدات، تزامنا مع قرب عيد الفطر المبارك الذي يحرص العديد من الأشخاص على تناول الكحك بمختلف وصفاته في هذه المناسبة.

هناك العديد من الوصفات المختلفة والشهية لطريقة عمل الكحك الدايب في المنزل بدلا من شرائه من محلات الحلويات.. نقدم لكم من خلال السطور التالية طريقة عمل الكحك الدايب بأسهل الخطوات.

طريقة عمل الكحك الدايب

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الإيد المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل الكحك الدايب بأسهل الخطوات وأقل المكونات.

مقادير الكحك الدايب:

2 كوب دقيق

1 كوب سمن

رشة ملح

1 ملعقة ريحة كعك (توجد عند العطار)

1 ملعقة صغيره خميرة

¼ كوب ماء

2 ملعقة صغيره سمسم

2 ملعقة صغيرة سكر بودره

- سكر بودرة للزينة

طريقة تحضير الكحك الدايب

تعجن كل المقادير وتترك لترتاح وتخمر

تشكل كور ثم يضغط عليها بالبصامة وتسوى فى فرن حار 170 درجة مئوية حتى إحمرار الوجه قليلا

يترك ليبرد، وبعد ذلك يوضع عليه السكر البودرة ويقدم.

طريقة عمل الكحك الدايب

طريقة عمل الكحك الناعم الدايب

كشفت الشيف منال العالم عن أسرار طريقة عمل الكحك الناعم الدايب التي يمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات و أقل المكونات أيضا.

مقادير الكحك الناعم الدايب

3كوب دقيق

ربع ملعقة صغيرةملح

ملعقة صغيرةهيل ناعم

نصف ملعقة صغيرةقرفة2

ملعقة كبيرةسمسم

ملعقة ونصف صغيرةبيكنج باودر

كوب سمن مذاب دافئ

1/3كوب زبادي

-للتقديم

سكر ناعم بودرة

طريقة تحضير الكحك الناعم الدايب

ثبتي الرف الشبكي في وسط الفرن، سخني الفرن إلى درجة حرارة ١٨٠م.

أحضري صواني قصيرة الحافة، ضعي فيها قطعة من ورق الزبدة.

في وعاء الخلاط ضعي الدقيق، الملح، الهيل، القرفة، السمسم، البيكنج باودر، السمن والزبادي، ثبتي مضرب التقليب، شغلي على سرعة متوسطة إلى أن تتكون لديك عجينة ناعمة ومتماسكة.

ضعي العجينة في طبق ودعيها لترتاح لمدة ١٠ دقائق.

على قطعة من ورق الزبدة ضعي ثلث كمية العجينة، ضعي قطعة ثانية من ورق الزبدة على العجينة ومدي العجينة باستعمال النشابة لتصبح بسماكة ٥ ملمتر.

باستعمال قطاعة بسكويت مزخرفة قطعي العجينة إلى زهرات، أكملي مد وتقطيع بقية العجينة.

باستعمال الأداة أو الملقط الخاص بنقش الكعك الناعم إعملي زخرفات على قطع الكعك.

ضعي قطع الكعك في الصواني مع ترك مسافة ١ سنتيمتر بين كل قطعة والثانية.

اخبزي الكعك لمدة ١٠ دقائق ليصبح لونه ذهبي فاتح.

أخرجي الكعك من الفرن وأنثري السكر الناعم مباشرة، دعي الكعك ليبرد ثم أنثري المزيد من السكر، يمكنك تقديم الكعك بدون السكر.

طريقة عمل الكحك الناعم الدايب

طريقة عمل الكحك الدايب فاطمة ابو حاتي

قدمت الشيف فاطمة ابو حاتي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، طريقة عمل الكحك الدايب بمذاق لا يقاوم.

مقادير الكحك الدايب

كيلو دقيق ناقص نص كوب

نصف كوب نشا

٦٥٠ جران سمنة مبردة (بدرجة تبريد الثلاجة)

3 ملعقة كبيرة لبن بودر

3 ملعقة كبيرة سمسم

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة بيكينج بودر

ملعقة صغيرة ريحة الكحك

كوب ماء دافيء

رشة ملح

طريقة تحضير الكحك الدايب

في العجان توضع السمنه و تضرب حتي يفتح لونها

في بولة نقوم بوضع الدقيق والملح واللبن البودر والسمسم وريحة الكحك والبيكينج بودر وتقلب المكونات مع بعضها البعض .

ضعي الخميرة والسكر علي الماء ويقلب ثم يترك حتي يتضاعف حجمه

يضاف خليط الدقيق إلي السمنة وتبس معها جيدا حتي تختلط السمنه مع الدقيق

يضاف خليط الخميرة والماء الدافئ إلي العجين و يقلب حتي يختلط فقط

تغطي العجينة وتترك ترتاح

نحضر صينية الخبز والتشكيل بالبصامة او المنقاش حسب الزوق وتدخل فرن سخن علي درجة حراره ١٧٠ توضع على الشبكة حتي يصبح باللون الذهبي .

طريقة عمل الكحك الدايب فاطمة ابو حاتي

طريقة عمل الكحك الناعم بالسمن المقدوح

يفضل الكثير من الأشخاص تناول الكحك الناعم بالسمن المقدوح فهو يتمتع بمذاق مختلف عن غيره من الأنواع الأخري، فقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، طريقة عمل الكحك الناعم بالسمن المقدوح.

مقادير الكحك الناعم بالسمن المقدوح

600جرام سمنة بلدي مقدوحة

نصف كوب سمسم ني

نصف كوب لبن دافيء

نصف كوب ماء دافيء

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة صغيرة ريحة الكحك البودر

باكيت كريم شاتني بودر

ربع ملعقة صغيرة ملح

طريقة تحضير الكحك الناعم بالسمن المقدوح

قومي بتسخين السمنة اثناء تسخينها او قدحها قومي بوضع الخميرة والسكر علي الماء وتقليبهم وتركها حتي تفور وتختمر.

نضع السمسم على السمنة وهي ساخنة.

على الدقيق قومي بوضع الملح والكريم شانتي البودر وريحة الكحك وتقلب المكونات كلها مع بعض، قومي بإضافة السمنة تدريجيا ثم نضع ونستمر في التقليب بمعلقة خشبية برفق حتى تتجانس السمنة مع الدقيق .

قومي ببس كل الدقيق مع السمنة بايدك وابتدي ضيفي الخميرة واللبن وتقلب المكونات كلها مع بعضها ثم تترك حتى تخمر في مكان دافيء ثم تشكل.

يشكل الكحك ويرص علي صنية مدهونة زيت بسيط ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 180 على الشبكة فرن ساخن جدا حتي يصبح لونها ذهبي.

ملاحظات لنجاح الكحك

اختاري نوعية دقيق خاصة لكحك والبسكوت .

اختاري نوع سمنة جيد سمنة بلدي او خليط بين السمنة البلدي والنباتي لاعطاءك نتيجة جيدة .

اختاري نوع من الخميرة جيد ويجب عمل الاختبار لمعرفة صحة الخميرة