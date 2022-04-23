عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

41 سنة بيحلى بوق الناس.. حكاية أبودنيا أقدم صانع كنافة في القليوبية.. شاهد

أبودنيا أقدم صانع
أبودنيا أقدم صانع كنافة

الكنافة تعد من أهم أطباق الحلويات على مائدة شهر رمضان الكريم في القليوبية وتشهد اقبالا من المواطنين على شرائها لأنها سعرها في متناول الجميع ويمكن تصنيعها داخل المنزل بكل سهولة ويسر.

أقرا أيضا:
إزالة 3 حالات بناء مخالف بميت نما في شبرا القليوبية
وداخل شارع العادلي بمنطقة وسط البلد أكبر شوارع مدينة بنها بمحافظة القليوبية، يقف "أحمد فتحي" الشهير بـ " أبو دنيا " امام الفرن لصناعة الكنافة داخل محل البتنداوي الذي يعد من أقدم محلات صناعة الكنافة والقطايف بالقليوبية.

محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير كوبري عرابي بقيمة 40 مليون جنيه

حكاية "أبودنيا" مع صناعة الكنافة لم تكن وليدة اللحظة بل هي إرث من الأجداد حيث يعمل في صناعة الكنافة منذ أكثر من 41 عاما.


وقال "أبودينا " خلال حديثه لـ " صدى البلد " أن المناسبات في شهر رمضان لا تكتمل دون صينية الكنافة بأنواعها المختلفة ، مضيفا ان الإقبال ملحوظ من المواطنين لشراء منتجات و حلويات شهر رمضان ، مشيرا الى أن محل البتنداوى الذى يعمل فيه من أقدم المحلات المتخصصة في بيع حلويات رمضان في القليوبية ويتخطى عمره 55 عاما، وأول من أدخل الفرن الآلي الدوار بدلا من الأفران البلدية اليدوية.


وأضاف أنه عندما دخل هذا الفرن منذ عشرات السنين للمحل كان نوعا من أنواع التقدم الهائل الذي ساهم في جذب زبائن كثيرة للمحل ، مؤكدا أن المحل نجح في تقديم نوع جديد من الكنافة، هو نوع الكنافة الغرقانة، ويتم تصنيع العجين الخاص بها من اللبن وخلطة الدقيق الزيرو.

50da5b21-92a1-43ef-8243-1a9de5459930
50da5b21-92a1-43ef-8243-1a9de5459930
96f84e6f-7bd9-46c4-83a6-6789b301f1f8
96f84e6f-7bd9-46c4-83a6-6789b301f1f8
506aa95a-5545-43ee-8b8c-42d2ab010e7d
506aa95a-5545-43ee-8b8c-42d2ab010e7d
1116d679-e091-4531-bce8-1a8cb4471e88
1116d679-e091-4531-bce8-1a8cb4471e88
32235f76-2a88-47ff-8a4a-6081838dcabd
32235f76-2a88-47ff-8a4a-6081838dcabd
49410569-5415-4d0b-ab30-0c3506bde2c6
49410569-5415-4d0b-ab30-0c3506bde2c6
ce6b9edf-0da3-4de4-a333-cd0e5653b219
ce6b9edf-0da3-4de4-a333-cd0e5653b219
d3132a6a-750f-4906-83f5-e1c4cb2654a8
d3132a6a-750f-4906-83f5-e1c4cb2654a8
dcb698d3-c8d6-45bb-9af4-8bae88637a13
dcb698d3-c8d6-45bb-9af4-8bae88637a13
f1d52f12-d233-4d0f-9abc-2fb67b75967b
f1d52f12-d233-4d0f-9abc-2fb67b75967b
القليوبية محافظة القليوبية صدى البلد شهر رمضان داخل المنزل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يحسم رسميا موقف شكوى مصر ضد السنغال وإعادة المباراة

بشرة خير للمصريين.. فيفا يعلن إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات المونديال

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

بث مباشر مباراة الأهلي والرجاء اليوم 22 / 4 / 2022

أقمنا علاقة ورفض يتجوزني.. اعترافات مثيرة لقاتلة حبيبها في مصر الجديدة

دعاء ليلة القدر والعشر الاواخر من رمضان..7 كلمات للمغفرة وقضاء الحاجات

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير كوبري عرابي بقيمة 40 مليون جنيه

محافظ القليوبية : غرف عمليات استعدادا لاحتفالات أعياد القيامة وشم النسيم

للنهوض بالمنطقة.. محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات بمدينة بنها

إزالة 3 حالات بناء مخالف بميت نما في شبرا القليوبية

ترشيحاتنا

أفضل أعمال العشر الأواخر من رمضان .. أبرزها 4 ركعات تحقق المعجزات

أخبار الرياضة.. أرسنال يلتقى مان يونايتد والأهلي يطيح بالرجاء ويلاقي وفاق سطيف في نصف نهائي إفريقيا

أنبتت بعد 7 سنوات.. ما هي زهرة الجثة النادرة وسبب التسمية بهذا الاسم

أخبار العالم| لافروف: تعثر المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.. وجرحى في إطلاق نار بالعاصمة الأمريكية واشنطن

حنان ماضي: لبست الحجاب بسبب كورونا.. وأم كلثوم احتضنتني ومنحتني 5 جنيهات

نشرة الفن: منع فيلم Doctor Strange2 فى دول عربية بسبب المثلية .. حنان ماضي ترتدي الحجاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجاة امرأة من الموت أسفل عجلات قطار في الأرجنتين| فيديو

وثائق سرية تفضح الخطط الأمريكية لتفجير القمر بالنووي

أحلى من أوروبا.. 50 صورة ترصد جمال ممشى أهل مصر الساحر| شاهد

تمساح ضخم يتجول بين المنازل في حي سكني|فيديو

فيديو

كنت بموت .. حنان ماضي ترتدي الحجاب وتعلن موقفها من الغناء| تفاصيل

حسن عسيري يتقاضى 450 ألف دولار في حلقة رامز جلال |فيديو جراف

تصريحات مثيرة للجدل.. هل يغادر محمد صلاح ليفربول.. فيديو جراف

الثقافة الجنسية مهمة .. أبرز تصريحات دينا الشربيني في «حبر سري»

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ