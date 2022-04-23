41 سنة بيحلى بوق الناس.. حكاية أبودنيا أقدم صانع كنافة في القليوبية.. شاهد

الكنافة تعد من أهم أطباق الحلويات على مائدة شهر رمضان الكريم في القليوبية وتشهد اقبالا من المواطنين على شرائها لأنها سعرها في متناول الجميع ويمكن تصنيعها داخل المنزل بكل سهولة ويسر.

أقرا أيضا:

إزالة 3 حالات بناء مخالف بميت نما في شبرا القليوبية

وداخل شارع العادلي بمنطقة وسط البلد أكبر شوارع مدينة بنها بمحافظة القليوبية، يقف "أحمد فتحي" الشهير بـ " أبو دنيا " امام الفرن لصناعة الكنافة داخل محل البتنداوي الذي يعد من أقدم محلات صناعة الكنافة والقطايف بالقليوبية.

محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير كوبري عرابي بقيمة 40 مليون جنيه

حكاية "أبودنيا" مع صناعة الكنافة لم تكن وليدة اللحظة بل هي إرث من الأجداد حيث يعمل في صناعة الكنافة منذ أكثر من 41 عاما.



وقال "أبودينا " خلال حديثه لـ " صدى البلد " أن المناسبات في شهر رمضان لا تكتمل دون صينية الكنافة بأنواعها المختلفة ، مضيفا ان الإقبال ملحوظ من المواطنين لشراء منتجات و حلويات شهر رمضان ، مشيرا الى أن محل البتنداوى الذى يعمل فيه من أقدم المحلات المتخصصة في بيع حلويات رمضان في القليوبية ويتخطى عمره 55 عاما، وأول من أدخل الفرن الآلي الدوار بدلا من الأفران البلدية اليدوية.



وأضاف أنه عندما دخل هذا الفرن منذ عشرات السنين للمحل كان نوعا من أنواع التقدم الهائل الذي ساهم في جذب زبائن كثيرة للمحل ، مؤكدا أن المحل نجح في تقديم نوع جديد من الكنافة، هو نوع الكنافة الغرقانة، ويتم تصنيع العجين الخاص بها من اللبن وخلطة الدقيق الزيرو.

50da5b21-92a1-43ef-8243-1a9de5459930

96f84e6f-7bd9-46c4-83a6-6789b301f1f8

506aa95a-5545-43ee-8b8c-42d2ab010e7d

1116d679-e091-4531-bce8-1a8cb4471e88

32235f76-2a88-47ff-8a4a-6081838dcabd

49410569-5415-4d0b-ab30-0c3506bde2c6

ce6b9edf-0da3-4de4-a333-cd0e5653b219

d3132a6a-750f-4906-83f5-e1c4cb2654a8

dcb698d3-c8d6-45bb-9af4-8bae88637a13