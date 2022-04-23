41 سنة بيحلى بوق الناس.. حكاية أبودنيا أقدم صانع كنافة في القليوبية.. شاهد

الكنافة تعد من أهم أطباق الحلويات على مائدة شهر رمضان الكريم في القليوبية وتشهد اقبالا من المواطنين على شرائها لأنها سعرها في متناول الجميع ويمكن تصنيعها داخل المنزل بكل سهولة ويسر.
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وداخل شارع العادلي بمنطقة وسط البلد أكبر شوارع مدينة بنها بمحافظة القليوبية، يقف "أحمد فتحي" الشهير بـ " أبو دنيا " امام الفرن لصناعة الكنافة داخل محل البتنداوي الذي يعد من أقدم محلات صناعة الكنافة والقطايف بالقليوبية.
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حكاية "أبودنيا" مع صناعة الكنافة لم تكن وليدة اللحظة بل هي إرث من الأجداد حيث يعمل في صناعة الكنافة منذ أكثر من 41 عاما.
وقال "أبودينا " خلال حديثه لـ " صدى البلد " أن المناسبات في شهر رمضان لا تكتمل دون صينية الكنافة بأنواعها المختلفة ، مضيفا ان الإقبال ملحوظ من المواطنين لشراء منتجات و حلويات شهر رمضان ، مشيرا الى أن محل البتنداوى الذى يعمل فيه من أقدم المحلات المتخصصة في بيع حلويات رمضان في القليوبية ويتخطى عمره 55 عاما، وأول من أدخل الفرن الآلي الدوار بدلا من الأفران البلدية اليدوية.
وأضاف أنه عندما دخل هذا الفرن منذ عشرات السنين للمحل كان نوعا من أنواع التقدم الهائل الذي ساهم في جذب زبائن كثيرة للمحل ، مؤكدا أن المحل نجح في تقديم نوع جديد من الكنافة، هو نوع الكنافة الغرقانة، ويتم تصنيع العجين الخاص بها من اللبن وخلطة الدقيق الزيرو.