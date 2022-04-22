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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هجرها بعد علاقة بينهما.. حبس طالبة الطب قاتلة حبيبها ذبحا بمصر الجديدة

جثة
جثة

قررت جهات التحقيق، حبس طالبة وطالب بكلية الطب في جامعة حكومية 4 أيام، لاتهامهما بقتل حبيب الأولي بعد أن أقام معها علاقة جنسية كاملة وهجرها ورفض الزواج منها بمصر الجديدة.

 

وأمرت جهات التحقيق، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة طالب بكلية الطب، قتلته عشيقته بمساعدة أخر في مصر الجديدة انتقاما لهجره لها، وذلك لبيان أسباب الوفاة والأداة المستخدمة فى ذلك وإعداد تقرير مفصل بذلك.

 

وكلفت جهات التحقيق، رجال المباحث بالتحري عن الواقعة للوقوف على ملابساتها الحقيقية وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وقالت المتهمة أمام رجال التحقيق، إنها طالبة بكلية الطب وحبيبة المجني عليه، وإنها مرتبطة بعلاقة عاطفية به منذ فترة وكان أصدقائهم يعلمون بها وتطورت تلك العلاقة لممارسة الجنس، وعندما طلبت منه الزواج رفض.

 

وأضافت المتهمة أنها استغلت وجود خلافات مالية بين المتوفى وصديق له، طالب بنفس الفرقة وصديق مشترك بينهم، حيث كان المجنى عليه اقترض منه مبلغ مالى منه وأقنعته باسترداده منه، واتفقت معه على استدراجه وعندما حضر أجهزا عليه ذبحا بسكين.

 

معلومات سرية لمباحث مصر الجديدة مفادها اختفاء طالب جامعي

 

وتعود تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات سرية لمباحث مصر الجديدة مفادها اختفاء طالب جامعي فى ظروف غامضة ووجود شبهة جنائية وراء ذلك.

 

وبعمل التحريات، تبين أن الطالب فى الفرقة الأولى بكلية طب بإحدى الجامعات الحكومية وكان يرتبط بعلاقة عاطفية بفتاة فى الفرقة الأولى أيضا بكلية الطب وتركها فى الآونة الأخيرة.

 

ورجحت التحريات تورط الفتاة فى اختفائه، وبالقبض عليها وتضييق الخناق اعترفت بقيامها باستدراجه بواسطة صديق مشترك بينهم، وذبحه بسكين وأرشدت عن الجثة والسلاح المستخدم فى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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