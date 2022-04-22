أخطأ| فيفي عبده: كمال أبو رية حقه يندم على مسلسل مثّله معي..فيديو

قالت الفنانة فيفي عبده، إن الفنان كمال أبو رية من حقه أن يندم على المسلسل الذي مثله معي، بسبب مشاركته في عملين فنيين في موسم واحد، ومن حقه أن يعترف بخطئه.

وأضافت فيفي عبده، خلال لقاء لها لبرنامج “العرافة”، عبر فضائية “المحور”، أن الفنان كمال أبو رية، قد أكد أنه حزين بسبب مسلسل طائر الحب، معلقة:" أكبر غلطة إن واحد يقدم مسلسلين في موسم واحد، وقمت في هذا المسلسل رئيس تحرير مجلة رومانسية".

وعقبت بسمة وهبة، قائلة إنها ليست متقبلة بعض المشاهد والأداء، لتعقب فيفي عبده :" اللى بيحبك يبلعلك الزلط.. انتى جايباني على المفرمة إيه كل ده؟ كله ضرب مفيش شتيمة".