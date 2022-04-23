عمرو أديب: تصريحات الرئيس السيسي في توشكي أنهت القلق والتوتر والشائعات

قال الإعلامي عمرو أديب، أن الرئيس السيسي امس أدلى بتصريحات بعتبرها هامة جدا بعد تفقده موسم حصاد القمح في توشكى وعندما نتحدث عن القمح نتحدث عن حياة ، وقريبا هنسمع عن زيت عباد الشمس لان هذا الإنسان الناس تتحدث عنه في الخارج بشكل ملفت جدا .



وأضاف عمرو أديب خلال برنامج " الحكاية " المذاع على قناة mbc مصر 2 ، أن الرئيس شهد بداية موسم حصاد القمح من توشكى والبدء في تحزينه داخل الصوامع الحديثة ليكون المخزون في أمن وأمان حتى نهاية هذا العام.



وتابع عمرو أديب :" أن تصريحات الرئيس مهمة لأننا منذ ١٥ يوم في قلق وفي توتر. وفى بعض الأحيان نرى ونسمع ناس بتصطاد في المياه العكرة والدنيا حتفلس وهتقع وهاتلي نموذج في اي بلد في العالم يتمنوا انها تقع وده اللي كان ماشي الأيام السابقة"