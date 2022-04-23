طالبة ثانوي تذبح سيدة مسنة لسرقة مصوغاتها الذهبية

أصيبت سيدة مسنة بإصابات خطيرة أثناء محاولة طالبة بالثانوى تبلغ من العمر 16عام من جيرانها ذبحها بسكين المطبخ ،أثناء أقتحامها المنزل لسرق السيدة المسنة التى تقيم بمفردها

قام أقارب السيدة المسنة بالطرق على باب منزلها فلم تفتح لهم ، فقاموا بكسر الباب ليجدوها غارقة فى الدماء وبها طعنات في الرقبه والوجه ، فأبلغوا مركز الشرطة الذين حضروا وقاموا بنقل المجنى عليها بسيارة الاسعاف الى مستشفى أبشواى المركزى ، حيث تبين ان السيدة على قيد الحياة وتم انقاذها .

وبعد أن تحسنت حالتها الصحية شرحت المجنى عليها ظروف الواقعة و أرشدت عن الفتاة التى أقتحمت غرفة منزلها .

وأضافت أنها لاحظت بالفتاة م.م.ر طالبة في الصف الأول الثانوي التجاري تتجول داخل منزلها معتقدة بوجود مبالغ مالية وذهب في منزل المسنه وعندما شاهدتني خوف من افضح أمرها قامت بسحب سكينه المطبخ وقامت بطعني عدة طعنات في الرقبه والوجه حتي فقدت وعي وهربت ، ظنا منها بأننى فارقت الحياة .

وفى صباح اليوم عندما دخل أقاربى للاطمئنان عليه بسبب تعودهم مشاهدتي كل صباح أمام المنزل لمعرفتهم اني بقيم لوحدي في المنزل

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد محمود ابو بكر مأمور مركز شرطة يوسف الصديق بالحادث .

وعلي الفوز انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة يوسف الصديق برئاسة المقدم مصطفي كامل رئيس مباحث المركز وتبين من خلال المعاينة الأولية إصابة المسنه وتدعي الحاجه سنيه بطعنات متفرقه في الرقبه والوجه وفي حالة خطيرة وتم نقلها إلى مستشفى ابشواي المركزي تحت تصرف النيابة العامة

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وقررت النيابة العامة بعد سماع أقوال المجني عليها بسرعة القبض على الطالبة المتهمة بالصف الأول بمدرسة التجارة لاستكمال التحقيقات.