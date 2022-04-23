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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نجاة امرأة من الموت أسفل عجلات قطار في الأرجنتين| فيديو

قطار
قطار

في مقطع فيديو يحبس الأنفاس سقطت امرأة في الأرجنتين تحت قطار متحرك، بعد فقدان توازنها بسبب تعرضها للإغماء المفاجئ.

 

على محطة إندبندنس في بوينس آيرس بـ الأرجنتين سقطت امرأة تدعى كانديلا فجأة وعيها على المحطة وسقطت تحت قطار متحرك.

 

ولحسن الحظ، نجت المرأة بأعجوبة من الموت حيث قام ركاب آخرون واقفون في المحطة بسحبها من تحت القطار على الفور.

 

وثقت المقطع كاميرات المراقبة الموجودة في مكان الحادث وتمت مشاركته عبر الإنترنت، تظهر في المقطع المرأة وهي تتأرجح على قدميها قبل أن تتعثر باتجاه القطار القادم، وفجأة اختفت بين عربتين.

 

على الرغم من أن الكثيرين هرعوا للاطمئنان على المرأة، خشي آخرون على المنصة من الأسوأ لبعض الوقت.

 

بعد الإنقاذ، ظهرت المرأة مستلقية على الرصيف قبل نقلها إلى سيارة إسعاف على كرسي متحرك.

 

عانت كانديلا من انخفاض مفاجئ في ضغط الدم وفقدت وعيها، تقول: "حاولت تحذير الشخص الذي أمامي ولكن لا أتذكر أي شيء آخر، حتى اللحظة التي اصطدمت فيها بالقطار"

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