مبادرة تستهدف الأيتام لتركيب وصلات مياه شرب نظيفة مجانا بالأقصر

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر عن دعمها الكامل للمبادرة الانسانية (عمر بيت يتيم) بالتزامن مع يوم اليتيم فى شهر ابريل، والتى تستهدف تقديم الدعم لشرائح الأيتام في الأقصر، من خلال توصيل مياه شرب نقية لهم.

واكدت أن المديرية دعمت هذه المبادرة تأكيدا على أهمية دعم شرائح الأيتام ولتوفير حياة كريمة للأسر الاكثر احتياجًا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقية، حيث سهلت على المواطن المشاركة فى تركيب وصلات المياه بسهم 250جنيه او على 15 شهر (360 جنيه شهريًا) ليستطيع الجميع المشاركة فى الخير.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان المواطن المستفيد من أى خدمات تقدمها الأورمان لا يتحمل أية تكاليف على الإطلاق حيث تقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان.

وأشار الى ان الجمعية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى تصل للقرى الاكثر احتياجُا بالتعاون مع الجمعيات الاهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

وأضاف أن فرق العمل المنتشرة في محافظة الأقصر نجحت في تكوين قاعدة بيانات قوية لأسر الأيتام غير القادرين في قرى ونجوع وعزب المحافظة، وبخاصة القرى الأشد احتياجًا داخلها، بأنها سوف تستثمر قاعدة البيانات هذه في دعم هذه الشريحة وتقديم خدمات متنوعة لها.

يذكر أن جمعية الاورمان على مدار الاعوام السابقة انتهت من توصيل عدد (19525) وصلة مياة بجميع محافظات الجمهورية المختلفة .