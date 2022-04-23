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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص|آيتن عامر: استعد لعرض مسرحية "سلام مربع" بموسم جدة في مايو

ايتن عامر
ايتن عامر

عبّرت الفنانة آيتن عامر، عن سعادتها بالنجاحات التي حققتها الفترة الماضية سواء بمسلسل “مكتوب عليا” أو “النقطة العاميا” أو أغنية “ستو أنا” و"كانت بتسهر" و"بناقص".

قالت آيتن عامر، في تصريح لـ “صدى البلد”: "سوف أحصل على إجازة بعد رمضان، لأننا سوف نقوم بعرض مسرحية "سلام مربع" في موسم جدة في شهر مايو ومن ثم أستعد لعمل السنة القادمة".

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يذكر أن استطاعت الفنانة آيتن عامر، أن تترك بصمتها المميزة على مدار مشوارها الفني التمثيلي بتقديم العديد من الأعمال الفنية الناجحة سواء على مستوى الدراما أو السينما، كما دخلت المجال الغنائي بقوة، بطرحها أغانٍ خاصة بها الفترة الماضية، وكانت أحدث أعمالها الدرامية التي حققت نجاحا كبيرا جداً مسلسل “مكتوب عليا” الذي تشارك به في الموسم الرمضاني 2022 الجاري، ومسلسل “النقطة العاميا”، وكل من أغنيتي “بناقص” و"كانت بتسهر".

ايتن عامر الفنانة ايتن عامر مكتوب عليا النقطة العاميا ستو أنا كانت بتسهر

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