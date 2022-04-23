عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يوجه بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بشكل دوري خلال فترة الأعياد

محافظ الغربية
محافظ الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا، مساء اليوم، لرؤساء المراكز والمدن واﻷحياء، لمناقشة موقف منظومة المتغيرات المكانية وإصدار التراخيص الجديدة، وموقف منظومة جمع ونقل المخلفات، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء حسين الجندي السكرتير العام والأستاذة نجوى العشيري السكرتير المساعد.

ضبط 14 مركبة مخالفة والتحفظ عليها في حملات بشوارع الغربية

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ موقف صيانة معدات النظافة، حيث استعرض كل رئيس حي ومدينة موقف الأعطال ما بين جسيمة ومتوسطة وبسيطة، ووجه المحافظ بسرعة نهو كافة الأعطال الخفيفة والمتوسطة.

ووجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات بشكل دوري ومستمر على مدار اليوم خلال فترة عيد الفطر وعيد القيامة مع استمرار أعمال التعقيم والتطهير لكافة المساجد بالتنسيق مع الطب البيطري ومديرية الأوقاف.

وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بإغلاق كيان وهمي في محافظة الغربية

وأشار المحافظ إلى أنه تم دعم حي أول وثان المحلة بـ50 صندوق نظافة، موجها كل المدن بصيانة الصناديق قبيل عيد الفطر المبارك، كما وجه رؤساء المدن بتكثيف أعمال رفع الإشغالات وخاصة في أماكن التجمعات والمدارس والمستشفيات.

واختتم الاجتماع بالتوجيه بتكثيف حملات الرصد والمتابعة خلال فترة إجازة الأعياد للتصدي بكل حسم وحزم لمخالفات البناء ومواجهة أي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

أخبار التعليم| خبير: إصدار قرارات قبل الامتحانات بفترة وجيزة يثير القلق لدى الطلاب وأولياء الأمور.. وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بإغلاق كيان وهمي في محافظة الغربية

يذكر أن المحافظ قد أعلن في وقت سابق رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات والإسعاف وشركات المرافق (مياه الشرب والصرف الصحي ، الاتصالات، الغاز، الكهرباء ) طوال فترة العيد ولحين انتهائها، وربط غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية والمرتبطة بالغرفة الرئيسية بالمحافظة على مدار ٢٤ ساعة.

IMG-20220423-WA0012
IMG-20220423-WA0012
IMG-20220423-WA0013
IMG-20220423-WA0013
IMG-20220423-WA0014
IMG-20220423-WA0014
IMG-20220423-WA0015
IMG-20220423-WA0015
IMG-20220423-WA0011
IMG-20220423-WA0011
مياة الشرب محافظ الغربية مخالفات البناء الصرف الصحى التعليم المستشفى الطب البيطري المدارس التعقيم والتطهير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يحسم رسميا موقف شكوى مصر ضد السنغال وإعادة المباراة

صدمتهم تريلا.. مصرع 8 مصريين في حادث مروع بالسعودية قبل أداء العمرة

هل يجوز أن يتزوجني شقيق أخي في الرضاعة؟.. المفتي يجيب

بترو أتليتكو يدرك التعادل ويصعب الأمور على صن داونز بدوري أبطال إفريقيا

بتوقيع طارق شوقي.. ننشر جداول امتحانات الطلاب المصريين في الخارج وضوابطها

الرئيس يوجه بـ إنشاء محور الحضارة ليصبح مدخلاً إضافياً لهضبة المقطم

تخص الامتحانات وإجراءات كورونا.. قرارات عاجلة لـ الأعلى للجامعات .. الآن

الناس مكنتش مصدقة.. القصة الكاملة لواقعه بيع كيلو اللحمة بجنيه في العريش

موضوعات متعلقة

تبطين ترعة الخضروية الغربية مطلب أهالي نجع حمادي

ترشيحاتنا

وفاة والدة سمية الخشاب ودفن جثمانها في الإسكندرية غدًا

امرأة تتزوج وتغني.. أيمن سلامة: صباح ليست نموذجًا لعمل فني ..فيديو

مصرع أكثر من 100 شخص في انفجار مصفاة نفط بنيجيريا

تسريبات تكشف قدرات جبارة لكاميرا هواتف فيفو القادمة Vivo X80 .. صور

وائل جسار: من يروَّج شائعة علاقتي بفنانة إسرائيلية غرضه أذيتي عمليًا ووطنيًا|فيديو

بترو أتلتيكو يطيح بـ صن داونز من دوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكتوب عليا الحلقة 22.. جلجل يطلق سلمى ورقية ويستعيد بصره ويخسر أمواله

رمضان في بلد المليون شاعر.. سر حلاقة الشعر بداية الشهر.. والطاجين يزين المائدة

شارك بصورك.. العالم يحتفل بـ يوم الأرض على طريقة ناسا

روجينا ونجوم مسلسل انحراف يحتفلون بنجاحه في صدى البلد.. صور

فيديو

عمري ما حسيت بالغربة.. ماذا قال منذر رياحنة في حب مصر|فيديو جراف

بلاغ للنائب العام.. القصة الكاملة للتنمر على بطلة إعلان مستشفى أهل مصر

تفاصيل قصة ارتداء حنان ماضي الحجاب وابتعادها عن الغناء.. فيديوجراف

ربنا بيختبرني بزيادة .. معاناة الإعلامية سالي عبد السلام مع مرض الثعلبة

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أيشر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ