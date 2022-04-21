أخبار التعليم| خبير: إصدار قرارات قبل الامتحانات بفترة وجيزة يثير القلق لدى الطلاب وأولياء الأمور.. وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بإغلاق كيان وهمي في محافظة الغربية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

التغيرات المناخية ودور الشباب في التكيف معها.. لقاء بسياحة وفنادق حلوان

نظمت كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان لقاءً عن "التغيرات المناخية ودور الشباب في التكيف معها"، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة سهى عبد الوهاب، عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتورة نجوى عرفة، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحاضر في اللقاء الحواري الدكتورة أمل عبد العظيم معتوق، مدرس الجغرافيا المناخية بقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية كلية الآداب جامعة حلوان.

جامعة عين شمس تضىء باللون الأخضر احتفالاً باليوم العالمى للأرض

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس احتفالاً في إطار الفعاليات التى ينظمها باليوم العالمي للأرض، والذي يوافق 22 أبريل الجاري.

طلاب الجغرافيا بآداب القاهرة في زيارة علمية للمرصد الفلكي الكبير بالقطامية

نظمت كلية الآداب جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور شريف شاهين عميد الكلية، زيارة علمية لطلاب قسم الجغرافيا للمرصد الفلكي الكبير بالقطامية، وذلك في إطار الزيارات الميدانية والعلمية التي تنظمها الجامعة لطلابها.

وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بإغلاق كيان وهمي في محافظة الغربية

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات الوهمية التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.

خبير:إصدار قرارات قبل الامتحانات بفترة وجيزة يثير القلق لدى الطلاب وأولياء الأمور

أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، أن القرارات التي أصدرها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أمس الأربعاء، مهمة جدا في تحديد شكل الامتحانات القادمة، والتي كان ينتظرها ملايين الطلاب وأولياء الأمور منذ بداية الفصل الدراسي، حتى توجه استعداداتهم للامتحانات.

رئيس أكاديمية البحث العلمي يستقبل وفد دولة بنجلاديش لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتورة جينا الفقي، المشرف على قطاع العلاقات العلمية والثقافية بأكاديمية البحث العلمي، وفداً رفيع المستوى برئاسة السفير محمد منير الإسلام، سفير بنجلاديش بالقاهرة، ومحمد مشير الرحمن، سكرتير وزارة البريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة بنجلاديش والوفد المرافق لهما من أكاديمية التنمية الريفية ببنجلاديش.

لتخفيف الأعباء الاقتصادية.. صيدلة حلوان تنظم معرضًا للملابس بمناسبة العيد

تنظم كلية الصيدلة جامعة حلوان معرض للملابس بمناسبة عيد الفطر المبارك، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة، وإشراف الدكتورة سحر عبد المحسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

خبير: امتحانات الثانوية العامة ورقيا في صالح الطلاب وتطمئن أولياء الأمور

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، أن إجراء الامتحانات ورقيا يأتي لطمأنة أولياء الأمور والطلاب لأن الهدف في النهاية إتمام العملية الامتحانية بشكل سليم، وتحقيق العدالة بين طلاب الثانوية العامة.

تربية حلوان تنظم مسابقة الأداء التدريسي المتميز

قام مكتب التدريب الميداني بكلية التربية جامعة حلوان بإطلاق مسابقة بعنوان : "الأداء التدريسي المتميز لطلاب الفرقة الرابعة" لاختيار وتكريم الطلاب المتميزين في التدريب الميداني بالمدارس المختلفة على مستوى جميع الشُعَب بالكلية ، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام حمدي عميد الكلية، والدكتور وائل رمضان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

بالصور.. رئيس جامعة عين شمس يشهد ختام فعاليات الاحتفال بيوم الأرض

شهد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ختام فاعليات الاحتفال بيوم الأرض بإقامة ماراثون رياضي تحت شعار لا للتدخين ، والتى ينظمها قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس علي مدار يومى ٢٠ ، ٢١ ابريل.

خبير: ورقة المفاهيم لن تغني عن الكتاب المدرسي في امتحانات الثانوية العامة

أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، أن ورقة المفاهيم التي ستكون مصاحبة لـ امتحانات الثانوية العامة لن تغني عن الكتاب المدرسي وذلك لسببين انها قد لا تشمل كل المفاهيم المتضمنة في المادة الدراسية وقد تقتصر فقط علي المفاهيم المتضمنة في أسئلة الامتحان، بينما قد يحتاج الطالب في اثناء الحل مفاهيم اخري متصلة بشكل مباشر او غير مباشر بالمفاهيم المتضمنة في الأسئلة، فضلا انها لن تتضمن القوانين والمعادلات والقواعد المتضمنة في المواد المختلفة.

ختام فعاليات الدورة الرمضانية الأولى للمعاهد والمراكز والهيئات البحثية

اختتمت مساء أمس الأربعاء فعاليات الدورة الرمضانية الأولى لكرة القدم الخماسية للمعاهد والمراكز والهيئات البحثية، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نظمها معهد بحوث الإلكترونيات، خلال الفترة من 11 - 20 أبريل الجاري على الملعب الخماسي بمعهد بحوث البترول.

بالصور تكريم مسئولي المنصة الإلكترونية بتمريض عين شمس

كرمت الدكتورة سحر موسي عميد كلية التمريض بجامعة عين شمس فريق وحدة التعلم الإلكترونى والخدمات الإلكترونية، وموظفى الجامعة المسئولين عن المنصة الذكية بكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة على ما قاموا به من تدريب لأعضاء هيئة التدريس، وكذلك تكريم موظفى الكلية ومعهد التمريض المسؤولين عن تفعيل الكنترول الإلكترونى بالمعهد ( مستشفى الدمرداش) وجميع الإدارات المميكنة ، وذلك على مجهوداتهم المبذولة منذ بداية جائحة كورونا حتى الآن.