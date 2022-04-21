عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لتخفيف الأعباء الاقتصادية.. صيدلة حلوان تنظم معرضًا للملابس بمناسبة العيد

جامعة حلوان تنظم
جامعة حلوان تنظم معرض للملابس بمناسبة العيد

تنظم كلية الصيدلة جامعة حلوان معرض للملابس بمناسبة عيد الفطر المبارك، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة، وإشراف الدكتورة سحر عبد المحسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

txt

التغيرات المناخية ودور الشباب في التكيف معها.. لقاء بسياحة وفنادق حلوان

txt

المعهد القومي للبحوث الفلكية يستضيف طلابًا من جامعة العلوم الماليزية

أشار الدكتور ممدوح مهدي  أن تنظيم الجامعة لمثل هذه الفعاليات يأتي بهدف تلبية احتياجات الطلاب وخدمة البيئة المحيطة بالإضافة إلى حرص الجامعة على الدور المجتمعي لها وتقديم كل سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لأبنائها، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وسد احتياجات الطلاب والعاملين بالجامعة.

وأوضح الدكتور سامح سرور أن المعرض تضمن عرض مجموعة من الملابس الجاهزة والتي تتميز بجودة عالية والتي يتم تقديمها للطلاب بأسعار مخفضة مضيفاً أن السوق الخيري يضم نوعيات مختلفة من الملابس الجاهزة الجديدة والشنط والأحذية.

جامعة حلوان تنظم معرض للملابس بمناسبة العيد
جامعة حلوان تنظم معرض للملابس بمناسبة العيد
جامعة حلوان تنظم معرض للملابس بمناسبة العيد
جامعة حلوان تنظم معرض للملابس بمناسبة العيد
جامعة حلوان تنظم معرض للملابس بمناسبة العيد
جامعة حلوان تنظم معرض للملابس بمناسبة العيد
جامعة حلوان كلية الصيدلة معرض للملابس عيد الفطر المبارك الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الصيدلة Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

قفزة تاريخية في أسعار الذهب اليوم الخميس 21-4-2022

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

اليوم آخر فرصة.. البترول: مضاعفة فواتير الغاز حال عدم تسجيل قراءة العداد

دعاء ليلة القدر.. 7 كلمات رددها في هذا الوقت مستجابة

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

موضوعات متعلقة

كلية التكنولوجيا والتعليم بحلوان: قبول دفعة جديدة لبرنامج تأهيل المعلمين

فنون جميلة جامعة حلوان تحصد الجائزة الأولى والثانية بمسابقة من سفارة النمسا بالقاهرة

كيف تؤهل طفلك لصيام رمضان نفسياً وصحياً .. تربية حلوان تجيب

«دور الحكومة في مواجهة مخططات إسقاط الدولة».. ورشة عمل للاتحادات الطلابية بجامعة حلوان

ترشيحاتنا

لكزس تكشف رسميا عن أول سيارة كهربائية بالكامل RZ450e بقوة 300 حصان

هل جلسات الاكسجين فى نهار رمضان تفسد الصوم ؟

رغم بنائه أول مدينة على المريخ..ماسك يحذر من الحياة على الكوكب الأحمر

أسعار اللحوم البلدى اليوم الخميس 21 أبريل 2022

المشدد 10 سنوات لـ حسانين والسجن 5 سنوات لـ راتب في قضية الآثار

تراجع واردات القمح 4.3 مليون طن.. جهود الدولة لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستيراد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رؤوف عبد العزيز يفاجئ روجينا مع زوجها بكواليس مسلسل انحراف

الكبير أوي الحلقة 19.. جوني يحول "حبس مربوحة" إلى قضية رأي عام

بطلوع الروح الحلقة 5 .. إلهام شاهين تجلد فتاة حاولت الهروب من داعش

صيف نهارًا شتاء ليلًا.. ماذا قالت الأرصاد عن طقس الأيام المقبلة حتى شم النسيم؟

فيديو

تفاصيل ضبط بؤرة غش دوائي في القليوبية.. فيديو جراف

إكرامي: بيراميدز وقع عليً غرامة 100 ألف جنيه بسبب تهنئة للنادي الأهلي.. فيديوجراف

العقد لمدة عامين.. حالة واحدة لرحيل إيهاب جلال عن تدريب المنتخب.. فيديوجراف

الأهلي ورمضان صبحي وهنيدي والسبكي.. أبرز تصريحات كريم فهمي في حبر سري|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ