لتخفيف الأعباء الاقتصادية.. صيدلة حلوان تنظم معرضًا للملابس بمناسبة العيد

تنظم كلية الصيدلة جامعة حلوان معرض للملابس بمناسبة عيد الفطر المبارك، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة، وإشراف الدكتورة سحر عبد المحسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أشار الدكتور ممدوح مهدي أن تنظيم الجامعة لمثل هذه الفعاليات يأتي بهدف تلبية احتياجات الطلاب وخدمة البيئة المحيطة بالإضافة إلى حرص الجامعة على الدور المجتمعي لها وتقديم كل سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لأبنائها، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وسد احتياجات الطلاب والعاملين بالجامعة.

وأوضح الدكتور سامح سرور أن المعرض تضمن عرض مجموعة من الملابس الجاهزة والتي تتميز بجودة عالية والتي يتم تقديمها للطلاب بأسعار مخفضة مضيفاً أن السوق الخيري يضم نوعيات مختلفة من الملابس الجاهزة الجديدة والشنط والأحذية.