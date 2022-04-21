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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تربية حلوان تنظم مسابقة الأداء التدريسي المتميز

تربية حلوان تنظم
تربية حلوان تنظم مسابقة الأداء التدريسي المتميز

قام مكتب التدريب الميداني بكلية التربية جامعة حلوان  بإطلاق مسابقة بعنوان : "الأداء التدريسي المتميز لطلاب الفرقة الرابعة" لاختيار وتكريم الطلاب المتميزين في التدريب الميداني بالمدارس المختلفة على مستوى جميع الشُعَب بالكلية ، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام حمدي عميد الكلية، والدكتور وائل رمضان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

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ويأتي ذلك بهدف تحفيز الطلاب ورفع معدلات الأداء  والروح التنافسية لديهم، وفقاً لمعايير تم وضعها من جانب مكتب التدريب الميداني برئاسة الدكتور وائل راضي، أستاذ المناهج وطرق التدريس ورئيس المكتب ،وتحت إشراف الدكتور عادل أبو زيد  أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس.

وخلال حضور فعاليات انطلاق المسابقة أكد الدكتور حسام حمدي عميد الكلية على أهمية التدريب الميداني لطلاب كلية التربية ، وأنه يعتبر من أهم وسائل تأهيل الطلاب لسوق العمل وإعداد معلم يتمتع بالكفاءة المطلوبة من الناحية الأكاديمية والمهنية ، مما يسهم في تحسين مستوى المُخرَج النهائي لكلية التربية جامعة حلوان وهو الطالب المعلم الذي يعتبر أهم عنصر من عناصر المنظومة التعليمية والتربوية والذي تسعى الكلية إلى إعداده بأفضل صورة ممكنة. 

كما وجه سيادته الشكر للدكتور وائل راضي مدير مكتب التدريب الميداني وفريق عمل المكتب لجهودهم المخلصة للارتقاء بمستوى التدريب الميداني للطلاب من خلال الأفكار الجديدة والمتميزة التي تهدف لتحسين مستوى الأداء بشكل دائم ومستمر ، والدكتور عادل أبو زيد رئيس قسم المناهج وطرق التدريس على جهوده المبذولة في سبيل تطوير القسم والنهوض به ، ومساهمته بشكل فعال في شئون وأنشطة الكلية بشكل عام.

يُذكَر أن المسابقة يتم تقييمها من خلال فِرَق تقييم من السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية بمختلف التخصصات والأقسام العلمية على النحو التالي : 

(الفريق الأول)

١- د/ إيناس أحمد عبد العزيز   (رئيساً)
٢- د/ كريمة طه    (عضواً)
٣- د/ لمياء حمزة    (عضواً)
٤- د/ علياء فكري    (عضواً) 
٥- د/ مينا عبد المسيح   (عضواً) 

(الفريق الثاني)

١- د/ هالة حسن الجزار   (رئيساً) 
٢- د/ منى الدسوقي    (عضواً)
٣- د/ ألفت العربي    (عضواً)
٤- د/ نيڤين محمد الجباس    (عضواً)
٥- د/ إيمان عصمت محمود    (عضواً)

تربية حلوان تنظم مسابقة الأداء التدريسي المتميز
تربية حلوان تنظم مسابقة الأداء التدريسي المتميز
تربية حلوان تنظم مسابقة الأداء التدريسي المتميز
تربية حلوان تنظم مسابقة الأداء التدريسي المتميز
تربية حلوان تنظم مسابقة الأداء التدريسي المتميز
تربية حلوان تنظم مسابقة الأداء التدريسي المتميز
تربية حلوان تنظم مسابقة الأداء التدريسي المتميز
تربية حلوان تنظم مسابقة الأداء التدريسي المتميز
تربية حلوان تنظم مسابقة الأداء التدريسي المتميز
تربية حلوان تنظم مسابقة الأداء التدريسي المتميز
تربية حلوان تنظم مسابقة الأداء التدريسي المتميز
تربية حلوان تنظم مسابقة الأداء التدريسي المتميز
تربية حلوان تنظم مسابقة الأداء التدريسي المتميز
تربية حلوان تنظم مسابقة الأداء التدريسي المتميز
تربية حلوان تنظم مسابقة الأداء التدريسي المتميز
تربية حلوان تنظم مسابقة الأداء التدريسي المتميز
تربية حلوان تنظم مسابقة الأداء التدريسي المتميز
تربية حلوان تنظم مسابقة الأداء التدريسي المتميز
جامعة حلوان كلية التربية مكتب التدريب الميداني الأداء التدريسي المتميز طلاب الفرقة الرابعة الدكتور ممدوح مهدي Jobs Education

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