عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالصور.. رئيس جامعة عين شمس يشهد ختام فعاليات الاحتفال بيوم الأرض

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

شهد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ختام فاعليات الاحتفال بيوم الأرض بإقامة ماراثون رياضي تحت شعار لا للتدخين ،  والتى ينظمها قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس علي مدار يومى ٢٠ ، ٢١ ابريل.

txt

نائب رئيس جامعة عين شمس يشهد فعاليات الاحتفال بيوم الأرض

txt

جامعة عين شمس تضىء باللون الأخضر احتفالاً باليوم العالمى للأرض

ويأتي ذلك تزامنا مع اليوم العالمى للأرض والموافق ٢٢ ابريل ، بحضور الدكتورة جيهان رجب أستاذ التسويق بكلية التجارة ومستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور ياسين الشاذلي وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والأستاذ سهيل حمزة أمين عام الجامعة المساعد للقطاع  ، دكتورة سحر لطيف لبيب مدير إدارة مكافحة التدخين بوزارة الصحة، والأستاذ ياسر حلمى النجار مراقب عام مكافحة التدخين بوزارة الصحة،  و بمشاركة طلاب أسرة من أجل مصر المركزية.

في كلمته أكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس علي حرص الجامعة الدائم علي تفعيل دورها البيئي والمجتمعي ، مشيرا إلى أن فاعليات الاحتفال بيوم الأرض جاءت  لحث الطلاب علي الحفاظ على البيئة ورفع مستوى المسئولية المجتمعية لدى مجتمع الجامعة تجاه البيئة ، والمساهمة في الحد من التلوث البيئي .

وأضاف رئيس جامعة عين شمس، أن الفعاليات تضمنت التوسع في المساحات الخضراء والتشجير والتحسينات ،بالإضافة إلي انطلاق ماراثون رياضي في كافة كليات الجامعة تحت شعار " لا للتدخين ".

من جانبه أشار الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أن الفاعليات تتضمن أيضا قيام كليات الجامعة بعقد ندوات توعوية للطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عن أهمية الحفاظ على البيئة والتغيرات المناخية لرفع الوعى لديهم حول ملف التغير المناخى والطرق المختلفة التى تساهم فى مواجهة الآثار السلبية الناتجة عنه وطرق  الحد منها تحت مسمى " الجامعة الخضراء " بهدف تحفيز مجتمع الجامعة على تحمل المسؤولية المجتمعية ودعم البيئة.

جدير بالذكر أن الطلاب المشاركين في الماراثون قاموا برفع لافتات تحمل شعار "لا للتدخين " وارتداء تيشيرات تحمل الشعار مهداه من وزارة الصحة والسكان ،كما قاموا بالتحرك من أمام قصر الزعفران إلي المدينة الجامعية لانطلاق الماراثون الرياضي بمشاركة الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ختام فعاليات الاحتفال بيوم الأرض بانطلاق ماراثون رياضي
ختام فعاليات الاحتفال بيوم الأرض بانطلاق ماراثون رياضي
ختام فعاليات الاحتفال بيوم الأرض بانطلاق ماراثون رياضي
ختام فعاليات الاحتفال بيوم الأرض بانطلاق ماراثون رياضي
ختام فعاليات الاحتفال بيوم الأرض بانطلاق ماراثون رياضي
ختام فعاليات الاحتفال بيوم الأرض بانطلاق ماراثون رياضي
ختام فعاليات الاحتفال بيوم الأرض بانطلاق ماراثون رياضي
ختام فعاليات الاحتفال بيوم الأرض بانطلاق ماراثون رياضي
ختام فعاليات الاحتفال بيوم الأرض بانطلاق ماراثون رياضي
ختام فعاليات الاحتفال بيوم الأرض بانطلاق ماراثون رياضي
ختام فعاليات الاحتفال بيوم الأرض بانطلاق ماراثون رياضي
ختام فعاليات الاحتفال بيوم الأرض بانطلاق ماراثون رياضي
ختام فعاليات الاحتفال بيوم الأرض بانطلاق ماراثون رياضي
ختام فعاليات الاحتفال بيوم الأرض بانطلاق ماراثون رياضي
ختام فعاليات الاحتفال بيوم الأرض بانطلاق ماراثون رياضي
ختام فعاليات الاحتفال بيوم الأرض بانطلاق ماراثون رياضي
ختام فعاليات الاحتفال بيوم الأرض بانطلاق ماراثون رياضي
ختام فعاليات الاحتفال بيوم الأرض بانطلاق ماراثون رياضي
ختام فعاليات الاحتفال بيوم الأرض بانطلاق ماراثون رياضي
ختام فعاليات الاحتفال بيوم الأرض بانطلاق ماراثون رياضي
جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني يوم الأرض ماراثون رياضي لا للتدخين Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

قفزة تاريخية في أسعار الذهب اليوم الخميس 21-4-2022

بينهم أطفال.. إصابة 20 شخصا في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

حكاية سيدة المترو.. قلعت الشبشب وزعقت: بمناظركم دي تتمسكوا آداب

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

تشيع جثامين 3 أشقاء بدمياط عصرا.. وأهالي أم الرزق ينتظرون الجنازة

موضوعات متعلقة

امتحانات الثانوية العامة.. الطلاب: "عايزنها أوبن بوك".. والخبراء:ورقيا في صالح الطالب.. ولا يمكن الاستغناء عن الاسئلة المقالية.. وورقة المفاهيم لن تغني عن الكتاب المدرسي

خبير: امتحانات الثانوية العامة ورقيا في صالح الطلاب وتطمئن أولياء الأمور

خبير:إصدار قرارات قبل الامتحانات بفترة وجيزة يثير القلق لدى الطلاب وأولياء الأمور

أسباب وطرق التخلص من إصابة طلاب الثانوية العامة بالتوتر والقلق .. خبراء تعليم: الأهالي تشحن أبناءهما للمجموع العالي

ترشيحاتنا

بالتزامن مع شم النسيم.. ارتفاع سعر البيض البلدي وانخفاض الأبيض 4 جنيهات للطبق

صلاة التهجد وقيام الليل.. تعرف على الفرق بينهما

سفير مصر فى كوبنهاجن يقيم مأدبة إفطار على شرف أسقف الكنيسة القبطية

موعد ليلة القدر ثابت أم متحرك ولماذا أخفاها الله عن الناس؟

وزير الإسكان يتفقد أعمال تشطيبات أبراج المنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة

في رمضان.. التحريات: سيدة البحر الأحمر أدارت شقتها لـ الدعارة بالساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رؤوف عبد العزيز يفاجئ روجينا مع زوجها بكواليس مسلسل انحراف

الكبير أوي الحلقة 19.. جوني يحول "حبس مربوحة" إلى قضية رأي عام

بطلوع الروح الحلقة 5 .. إلهام شاهين تجلد فتاة حاولت الهروب من داعش

صيف نهارًا شتاء ليلًا.. ماذا قالت الأرصاد عن طقس الأيام المقبلة حتى شم النسيم؟

فيديو

فشلت في الزواج ولم أرتبط بوائل كفوري.. نوال الزغبي تكشف كواليس انفصالها

تفاصيل ضبط بؤرة غش دوائي في القليوبية.. فيديو جراف

إكرامي: بيراميدز وقع عليً غرامة 100 ألف جنيه بسبب تهنئة للنادي الأهلي.. فيديوجراف

العقد لمدة عامين.. حالة واحدة لرحيل إيهاب جلال عن تدريب المنتخب.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ