بالصور.. رئيس جامعة عين شمس يشهد ختام فعاليات الاحتفال بيوم الأرض

شهد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ختام فاعليات الاحتفال بيوم الأرض بإقامة ماراثون رياضي تحت شعار لا للتدخين ، والتى ينظمها قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس علي مدار يومى ٢٠ ، ٢١ ابريل.

ويأتي ذلك تزامنا مع اليوم العالمى للأرض والموافق ٢٢ ابريل ، بحضور الدكتورة جيهان رجب أستاذ التسويق بكلية التجارة ومستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور ياسين الشاذلي وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والأستاذ سهيل حمزة أمين عام الجامعة المساعد للقطاع ، دكتورة سحر لطيف لبيب مدير إدارة مكافحة التدخين بوزارة الصحة، والأستاذ ياسر حلمى النجار مراقب عام مكافحة التدخين بوزارة الصحة، و بمشاركة طلاب أسرة من أجل مصر المركزية.

في كلمته أكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس علي حرص الجامعة الدائم علي تفعيل دورها البيئي والمجتمعي ، مشيرا إلى أن فاعليات الاحتفال بيوم الأرض جاءت لحث الطلاب علي الحفاظ على البيئة ورفع مستوى المسئولية المجتمعية لدى مجتمع الجامعة تجاه البيئة ، والمساهمة في الحد من التلوث البيئي .

وأضاف رئيس جامعة عين شمس، أن الفعاليات تضمنت التوسع في المساحات الخضراء والتشجير والتحسينات ،بالإضافة إلي انطلاق ماراثون رياضي في كافة كليات الجامعة تحت شعار " لا للتدخين ".

من جانبه أشار الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أن الفاعليات تتضمن أيضا قيام كليات الجامعة بعقد ندوات توعوية للطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عن أهمية الحفاظ على البيئة والتغيرات المناخية لرفع الوعى لديهم حول ملف التغير المناخى والطرق المختلفة التى تساهم فى مواجهة الآثار السلبية الناتجة عنه وطرق الحد منها تحت مسمى " الجامعة الخضراء " بهدف تحفيز مجتمع الجامعة على تحمل المسؤولية المجتمعية ودعم البيئة.

جدير بالذكر أن الطلاب المشاركين في الماراثون قاموا برفع لافتات تحمل شعار "لا للتدخين " وارتداء تيشيرات تحمل الشعار مهداه من وزارة الصحة والسكان ،كما قاموا بالتحرك من أمام قصر الزعفران إلي المدينة الجامعية لانطلاق الماراثون الرياضي بمشاركة الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.