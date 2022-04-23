وائل جسار : علاقتي بفنانة إسرائيلية شائعة مضحكة جدًا |فيديو

ردَّ المطرب وائل جسار علي الشائعة المنتشرة منذ فترة طويلة علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بأنه على علاقة قوية بفنانة إسرائيلية.

وقال وائل جسار إن هذه الشائعة غير صحيحة بالمرة ولكنه سمع بها منذ فترة ولكن هذا الشيء لا يمت للواقع بصلة وما هي إلا كذبة يريدون بها وقع الشبوهات علي شخصيتي المحبوبة من الجميع في الوطن العربي.

وأضاف «جسار» خلال حواره التليفزيوني في برنامج "حبر سري" المذاع علي قناة "القاهرة والناس" الفضائية، أن هذه الشائعة مضحكة جدًا من أمرها بالنسبة لي ولكني لا ألقي لها بالاً.

وتابع وائل جسار أنه سمع تلك الشائعة من قبل ولكن الذين وصلوا له تلك الشائعة قالوا له إنه علي علاقة بفنانة فلسطينية ولكنها تعيش في إسرائيل.

وأوضح المطرب وائل جسار أن هذه شائعة كاذبة تماما، قائلاً "خلي اللي قال الكلام دا يجيب عليا نص دليل أو ربع دليل بس علي صحة كلامه وعلي أن ليا علاقة بفنانة إسرائيلية".





