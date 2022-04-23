وائل جسار : انتقادي لمشاركة حماقي في "ذا فويس" شائعة .. فيديو

رد المطرب وائل جسار علي الشائعة المنتشرة منذ فترة طويلة علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بإنتقاده لمشاركة الفنان محمد حماقي في لجنة تحكيم برنامج "ذا ڤويس".

واضاف «جسار» خلال حواره التليفزيوني في برنامج "حبر سري" المذاع علي قناة "القاهرة والناس" الفضائية، أن هذه شائعة وان المطرب محمد حماقي كان يتميز بدور هام في لجنة تحكيم برنامج ذا ڤويس.

وتابع وائل جسار أنه يحب المطرب محمد حماقي علي الجانب الخاص ولا يحمل تجاهه أي مشاعر سلبية أو بغض ويتمني له مزيدا من النجاح والتوفيق في جميع أعماله الفنية.

وأوضح المطرب وائل جسار أنه لا يحمل مشاعر كره أو بغضاء تجاه أي أحد وأنه يتمني الخير للجميع وأنه يحب جميع الناس، قائلا "انا بحب كل الناس .. وانتي دلوقتي بتحسسيني اني الحكم اللي بياخد القرارات".

وأشار إلى أن المطرب محمد حماقي كان له وضع كبير في لجنة تحكيم برنامج ذا ڤويس، متابعا "حماقي كان مالي مركزه في برنامج زي ڤويس مش بس ١٠٠٪ لا بالعكس دا مالي ٥٠٠٠٪".