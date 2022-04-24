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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: سنعمل على إصدار قوانين متعلقة بالموازنة العامة للدولة خلال الفترة المقبلة

النائب ياسر عمر ،
النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن مجلس النواب سيعمل خلال الفترة المقبلة على إصدار قوانين متعلقة بالموزانة العامة للدولة للعام الجديد ، والتى سيناقشها خلال الفترة المقبلة.

وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه من بين هذه القوانين سنعمل على إصدار تعديلات على قانون الضريبة على الدخل.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد، يوم الأحد الموافق 8 مايو المقبل.

وقبيل رفع الجلسة مازح رئيس البرلمان الأعضاء، قائلا: "السادة النواب اللي هيخرج من القاعة دلوقتي هيندم"، في إشارة منه إلى تقديم التهنئة بمناسبة الأعياد المقبلة.

وقال رئيس مجلس النواب: تحتفل مصر خلال الأيام القليلة القادمة بالعديـــد مـــن الأعيـــاد والمناسبات الرسمية، منها عيد القيامة المجيد، عيد تحرير سيناء، شم النسيم، عيد العمال، وأخيراً عيد الفطر المبارك.

وتابع: باسمكم جميعاً وباسمى، نتوجه بخالص التهنئة للشعب المصرى بمناسبة قرب حلول هذه المناسبات والأعياد.

وقال: أسأل الله سبحانه وتعالى أن تهل هذه الأعياد على الشعب المصرى مسلمين ومسيحيين بالخير واليمن والبركات، وأن يعم الرخاء والازدهـار على مصر الغالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

قانون الضريبة على الدخل مجلس النواب الموزانة العامة للدولة للعام الجديد الجلسة العامة للبرلمان المستشار الدكتور حنفى جبالى

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