الأنبا يواقيم يترأس قداس عيد القيامة المجيد جنوب الأقصر |صور

احتفلت إيبارشية إسنا وأرمنت، بجنوب الأقصر أمس السبت، بعيد القيامة المجيد، وأقيم قداس العيد وسط أجواء أحتفالية مفرحة بمشاركة الأباء الكهنة وخورس الشمامسة وبحضور المئات من الشعب القبطي.

وترأس الأنبا يواقيم، الأسقف العام للإيبارشية إسنا وأرمنت، قداس عيد القيامة المجيد الذي أقيم بكنيسة العذراء مريم بمدينة إسنا "مقر المطرانية" جنوب محافظة الأقصر، وشاركه في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، القمص بولا نصر، والقس هارون صموئيل ، والقس إبراهيم عبادي ، والقس فيلوباتير سفين، بينما قاد خورس الشمامسة بالكنيسة ألحان ومردات قداس عيد القيامة المجيد، والتي تنتهي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وتحدث نيافة الأنبا يواقيم في كلمته الروحية خلال قداس العيد عن أفراح القيامة و أن القيامة هي مصدر رئيسي للفرح.

وأشار نيافته، إلى التوبة و التي تتمثل في القيامة من الخطية و القيامة للحياة الأبدية و الاحتفال بالخماسين المقدسة.

وفي نفس السياق، كثفت مديرية أمن الأقصر، بقيادة اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء علاء الطوخي حكمدار المديرية، من تواجد قوات الشرطة وخبراء المفرقعات بمحيط جميع كنائس وأديرة المحافظة، وذلك في إطار خطة تأمين الكنائس.

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