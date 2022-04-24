شكري يوجه بإسراع تطوير عمل مكاتب التصديقات بالداخل والخارج للتسير على المواطنين

وجَّه وزير الخارجية سامح شكري بالتعامل الفوري والحاسم مع موضوع إنجاز خدمات المواطنين في الداخل والخارج على حد سواء، والعمل على معالجة أيٍ من أوجه القصور في مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية، على نحو يضمن مواصلة تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين بصورة ناجزة؛ لتلافي اي ملاحظات طرأت على عمل تلك المكاتب أو دورها.



واتصالًا بما تقدم، وجَّه ايضا الوزير شكري، وفقا لبيان رسمي من وزارة الخارجية صدر صباح اليوم الاحد، قيادات الوزارة المعنيين بعقد اجتماع فوري للوقوف على كافة تفاصيل ما ورد حول عدد من من هذه المكاتب، واتخاذ ما يلزم في الحال إزاءها

كما شدد وزير الخارجية على مواصلة العمل على تسريع وتيرة تطوير مكاتب التصديقات بشكل شامل بغية تحسين بيئة العمل فيها وإنجاز مختلف الخدمات المُقدمة بالشكل المناسب وفي أسرع وقت ممكن، وذلك على النحو الذي يواكب العصر من خلال خطة شاملة لرقمنة المعاملات تسهيلاً على المواطنين وبشكل يتيح تقليل وقت الانتظار وتسهيل التعامل مع كافة المحررات القنصلية.