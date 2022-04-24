علي حساب فالنسيا .. ريال بيتيس بطلاً لكأس ملك إسبانيا للمرة الثالثة

توج ريال بيتيس بلقب كأس ملك إسبانيا للمرة الثالثة في تاريخه على حساب فالنسيا بالفوز بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

افتتح بورخا إيجلاسيس التسجيل لـ ريال بيتيس في الدقيقة 11، لكن هوجو دورو عادل النتيجة لـ فالنسيا في الدقيقة 29.

وشهدت المباراة أفضلية مطلقة لـ ريال بيتيس، والذي حاول لاعبوه بشتى الطرق تسجيل هدف الانتصار، لكنهم عجزوا عن ذلك، ليتجه اللقاء للأشواط الإضافية.

وتُقام المباراة على ملعب إستاديو لا كارتوخا بمدينة إشبيلية الإسبانية.

يُذكر أن هذا هو اللقب الثالث لفريق ريال بيتس بعد غياب طويل عن منصات التتويج منذ عام 2005 بينما تُوج فالنسيا ببطولة كأس ملك إسبانيا 8 مرات.