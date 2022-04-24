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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السحور يُنهي حياة عامل في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي عامل في منتصف العقد الخامس من العُمر، مصرعه، منذ قليل، إثر إصابته بتسمم غذائي، عقب تناوله وجبة سحور داخل منزله بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما تبلغ يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول المدعو “ناصر. ف - 44 عامًا - عامل"، جثة هامدة، إدعاء تسمم غذائي.

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وبالانتقال والفحص، وبسؤال أسرته تبين إصابته بقئ وآلام بالمعدة، عقب تناوله وجبة سحور مُعدة بالمنزل، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بحدوث الوفاة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية.

جارٍ تحرير محضر بالواقعة؛ للتولى النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج سحور تسمم وجبة طما

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