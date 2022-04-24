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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض نقص حمض الفوليك.. ومصادره الطبيعية

حمض الفوليك
حمض الفوليك

حمض الفوليك مادة كيميائية تعمل على إصلاح الخلايا التالفة في الجسم وتساعد أيضًا في تكوين خلايا جديدة، إذا كنت ترغب في الحفاظ على صحتك ، فإن وجود مستويات كافية من حمض الفوليك أمر لا بد منه.

يُعرف حمض الفوليك أيضًا بفيتامين B9 وحمض الفوليك والفولاسين، حمض الفوليك هو أحد أشكال فيتامين ب 9 القابل للذوبان في الماء ويعتبر مهمًا للصحة العقلية، بصرف النظر عن هذا ، فهو مفيد أيضًا لإنتاج خلايا الدم الحمراء والحمض النووي، إذا كان لديك نقص في حمض الفوليك ، يمكنك التعرف عليه من خلال هذه الأعراض وتلبية النقص من خلال نظامك الغذائي.

 

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منع الولادة المبكرة أبرزها.. 13 فائدة للحامل من تناول حمض الفوليك

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ما هي كمية حمض الفوليك المطلوبة قبل الحمل؟

 

أعراض نقص حمض الفوليك

التهيج ، ضيق التنفس 
الشعور بالغضب
الإرهاق
الضعف 
فقر الدم

يجب على المرء أن يأكل الكثير من الخضار الخضراء الذي يحتوي على حمض الفوليك مثل البروكلي.

المصادر الأخرى لحمض الفوليك هي بذور اليقطين وبذور عباد الشمس وبذور الكتان، يجب عليك أيضًا إضافة هذه الأشياء إلى نظامك الغذائي، يوجد حمض الفوليك أيضًا بكثرة في الفاصوليا والشمندر.

الفوليك حمض الفوليك فيتامين B9 أعراض نقص حمض الفوليك البروكلي

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