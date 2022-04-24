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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برفقة بناته.. شاهد أحدث ظهور ل أشرف زكي عبر انستجرام

صدى البلد

نشر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ، صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر أشرف زكى، في الصورة برفقة بناته، مما نال إعجاب متابعيه.

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يذكر أن كشف أِشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن خضوعه لـ عملية جراحية حرجة بالمخ عام 2021، قائلاً: "اتزحلقت في مهرجان الجونة ووقعت على دماغي، عملت وقتها أشعة وتحاليل وطلعت النتيجة وقتها سليمة".

وأَضاف أشرف زكي، خلال لقائه مع برنامج "العرافة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن بعدها بفترة كبيرة، أصبح يعاني من الصداع الشديد لمدة 10 أيام متواصلة، معقباً: "تواصلت مع الدكتور قالي شوف الجيوب الأنفية، أو النظر والكلام ده .. وكل ده كان سليم .. ف الدكتور قالي اعملي أشعة على المخ".

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