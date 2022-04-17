إلهام شاهين اضربت بالقلم بسببي.. أبرز تصريحات أشرف زكي في برنامج العرافة

حل الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ضيفاً مع برنامج "العرافة"، المُذاع على فضائية "المحور"، وتحدث عن أسرار وتفاصيل لأول مرة.

أشرف زكي : إلهام شاهين اتضربت بالقلم بسببي

قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه كان طالب في المعهد العالي للفنون المسرحية، وكانت الفنانة إلهام شاهين طالبة في المعهد أيضاً ولكن دفعة ماجدة زكي شقيقته.

معقباً: "ماجدة وإلهام كانوا بمثابة توءم، كانوا دايماً مع بعض، ومبيسبوش بعض .. يا إما ماجدة عندها في روكسي، يا إما إلهام عندنا في العجوزة".

وأَضاف أشرف زكي خلال لقائه مع برنامج "العرافة"، المُذاع على فضائية "المحور"، قائلاً: "كان بيبقى عندنا مسرحيات في مسرح الفن، ف كنا بنقعد في الحديقة مع الطلاب وقت البريك .. وكنت رايح في يوم لـ الفنان أحمد صيام لأنه كان زميلي في المعهد".

وتابع نقيب المهن التمثيلية: "كنت داخله الأوضة، لاقيت إلهام في الأوضة التانية بتقول ده صوت أشرف صح .. وجت سلمت عليا وكلمتين على الماشي كده وبس .. ف جيه الأستاذ جلال الشرقاوي وقال لـ إلهام هو أنا مش مانع الضيوف؟"

وأكمل أشرف زكي قائلاً: “ف إلهام استغربت لأن أنا يعتبر مش ضيف أصلاً .. فحصلت مشكلة واتضربت إلهام وقتها بالقلم .. وأنا وقفت معاها .. حتى أستاذ جلال أخذ مني موقف بعدها .. ولكن في الآخر إلهام بنسبالي اخت عزيزة جداً زي ماجدة بالنسبالي.

أشرف زكي لـ وزيرة الثقافة:كنت أستحق الاستمرار رئيسًا لأكاديمية الفنون

قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه يحترم ويُقدر الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، معقباً: "أدين لها بفضل كبير، لأن هذه السيدة صاحبة الفضل علي .. وهي اللي جابتني رئيس لأكاديمية الفنون .. وده فيه رد اعتبار كبير جداً بالنسبالي".

وأَضاف أشرف زكي ، قائلاً: "أنا اشتغلت وقدمت كل ما بوسعي في هذه الأكاديمية، وعملت شغل كويس الحمدلله .. وأعتقد إني كنت أستحق إني أستمر في هذا المنصب .. ااه انا وصلت لسن المعاش .. بس كنت استحق ان أنا استمر شوية".

وتابع نقيب المهن التمثيلية: "انا كنت فاتح مشروعات كثيرة وكنت عامل شغل كويس جداً .. ولكن قفل القوس انا منبسطتش منه .. خاصة ان أنا من الأشخاص اللي بتؤمن بالنهايات السعيدة ..وفي الآخر اتقالي للأسف قانوناً متوافقش على التجديد لك".

وأكمل أشرف زكي قائلاً: "الموضوع مش في إيد الدكتورة إيناس أوي .. لكن أنا كنت أتمنى وأتوقع انها تتدخل .. هي لو كانت تعبت شوية علشاني كان ممكن يكون فيه أمل .. لكن هي في الآخر قالت ده قانون".

وعقب نقيب المهن التمثيلية قائلاً: "أنا في النهاية أديت دوري، وكنت أستحق نهاية أحسن من كده شوية .. لأن عمري وحياتي كلها كانت في الأكاديمية .. النهاية فاجأتني لأن مكانش اتمهدلي من قبل كده .. وانا مش معترض اني أمشي .. ولكن مش ديه النهاية اللي كنت أستحقها".

أشرف زكي:اتزحلقت بمهرجان الجونة وخضعت لعملية جراحية بسبب نزيف في المخ

كشف أِشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن خضوعه لـ عملية جراحية حرجة بالمخ عام 2021، قائلاً: "اتزحلقت في مهرجان الجونة ووقعت على دماغي، عملت وقتها أشعة وتحاليل وطلعت النتيجة وقتها سليمة".

وأَضاف أشرف زكي ، أن بعدها بفترة كبيرة، أصبح يعاني من الصداع الشديد لمدة 10 أيام متواصلة، معقباً: "تواصلت مع الدكتور قالي شوف الجيوب الأنفية، أو النظر والكلام ده .. وكل ده كان سليم .. ف الدكتور قالي اعملي أشعة على المخ".

أشرف زكي: طلع عندي نزيف المخ.. والطبيب حذرني

وتابع نقيب المهن التمثيلية: "روحت عملت تحاليل وأشعة عند مركز كبير .. فالدكتور اللي موجود في مركز الأشعة أول ما شاف التحاليل، قالي انت لازم تروح حالا للمستشفى لأنك مُعرض للموت في أي لحظة .. لأن طلع عندي نزيف في المخ".

وأكمل أشرف زكي قائلاً: "المشكلة اللي واجهتها إن هقولهم إزاي في البيت .. ولما روحت لاقيت روجينا ومايا بنتي، حاكيتلهم ولكن خففت الأمر عليهم وقولتلهم أنا لازم أروح المستشفى حالا .. ومجبناش سيرة لأي حد خالص .. يعني محدش كان عارف نهائي".

وأردف نقيب المهن التمثيلية، أنه تواصل فوراً مع الفنانة نهال عنبر، معقباً: "لأنها صديقتنا، وشاطرة في المجال الطبي تحديداً .. واقترحت عليا دكتور معين .. وروحتله المستشفى وخضعت للعملية الجراحية .. وكانت عملية خطيرة جداً .. ولكن مكنش فيه مجال إننا نحكي أو نهتم ان حد يعرف .. وفعلاً مكنش حد يعرف غير الأسرة ونهال عنبر فقط".

أشرف زكي: بعت رسالة لأيمن عزب بمكان مقابر العائلة

واستطرد أشرف زكي: "بس أنا كنت داخل العملية وكان عندي احساس كبير ان انا مش هطلع منها .. وبعت لـ أيمن عزب رسالة فيها مكان المقابر بتاعتي لأن محدش كان عارف العنوان بتاعها .. وأيمن استغرب أوي من الرسالة لأنه مكنش عارف في ايه".

وعقب نقيب المهن التمثيلية: “قولت للدكتور قبل ما أدخل .. اللي ربنا رايده أنا موافق عليه .. وانا خدت حظي من الدنيا وعيشت فيها بالطول والعرض.. وقضيتي بناتي معنديش أي قضية تاني .. وبناتي ليهم ربهم .. وفعلاً دخلت وأنا مستسلم جداً، وإيماني بربنا كان كبير .. والحمدلله عدت على خير وقعدت بعدها في عزلة لمدة طويلة بس الأمر بالنسبالي كان غصب عني لأند الدكتور كان حاططلي قيود شديدة وكنت ممنوع من حاجات كتيرة .. وماجدة أختي مكنتش تعرف لأنها كانت مسافرة ومرضتش أعرفها غير لما تيجي".

أشرف زكي ينهار من البكاء

قال أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه في الفترة بين 2011 و2012 كان يعمل في سبيل راحة باله، قائلاً: "كنت واخد قرار بإني مش هروح مكان فيه حد مفروض عليا .. ولا هقعد مع حد مفروض عليا".

وأَضاف أشرف زكي ، قائلاً: "في الفترة ديه اتعزمت على فرح ابن أو بنت شخص كنت بحبه أوي، والشخص ده كان من التربية والتعليم .. وكنت رايح وواخد قرار إني هروح أقعد 5 دقايق بس وأمشي علطول".

وتابع نقيب المهن التمثيلية: "روحت قعدت على ترابيزة ومخدتش بالي من اللي قاعد جمبي على الترابيزة، وكده كده لا كنت عايز أسلم على حد، ولا حد يسلم عليا .. وصحابي كانوا عاملين حظر معايا في التعامل".

وأكمل أشرف زكي قائلاً: "كل اللي كانوا قاعدين على الترابيزة كانوا صحابي .. واللي كان قاعد جمبي بالظبط كان ممثل من دفعتي في معهد فنون المسرح، ولما شافني راح مديلي ضهره وعمل نفسه مش شايفني .. فأنا قولت هقعد 5 دقايق وأمشي".

وأردف نقيب المهن التمثيلية: "كنت في الفترة ديه مشدود شوية نفسياً .. فكان الفنان أحمد كحلاوي بيغني في الفرح أغنية "لأجل النبي" .. وجيه عن الفقرة بتاعت "يظلموني ما انت عارف من عبادك إيه حصلي" .. حسيت الجملة ديه جيالي أنا .. وانهارت من العياط وقتها لدرجة انهم شدوا المفرش علشان يمسحوا دموعي لأن المناديل مقدرتش".

وعقب أشرف زكي: "أنا انهرت .. لأني مكنتش استاهل من صحابي كده .. أنا خدمتهم كلهم وبذات اللي كان قاعد جمبي ده، وإداني ضهره .. رغم إني محدش إداني رنة وتجاهلته .. متأخرتش على حد".

أشرف زكي: أحمد عز جاب لي شنطة فلوس لما كانت ظروفي صعبة

قال أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه في الفترة بين 2011 و2012 كان يمر بمرحلة نفسية صعبة، ولكنه تلقى مكالمة هاتفية من الفنان أحمد عز، قائلاً: "لاقيت أحمد عز بيكلمني في التليفون وبيقولي يا أشرف انت فين أنا عايز أشوفك .. قولتله خير! .. قالي عايزك في مشكلة صغيرة كده ولازم أخد رأيك فيها علشان مش لاقي حد أآمن له غيرك".

وأَضاف أشرف زكي ، قائلاً: "قولتله أنا قاعد عند كافيه كذه في المهندسين، وشوية لاقيته بيتصل بيا بيقولي على باب الكافيه .. قولتله تعالى خش قالي لأ أصل أنا لسه جاي من النادي ولابس شورت .. اطلعلي بس برة هاخد رأيك في حاجة وخلاص".

وتابع نقيب المهن التمثيلية: "خرجت قعدنا في العربية قالي اخبارك ايه أنا عايز اتطمن عليك .. قولتله أنا كويس .. راح مد ايده جاب شنطة مليانة فلوس .. وقالي ده من خيرك .. قولتله لأ والله مستورة .. وقعد يتحايل عليا وقتها".

وأشار أشرف زكي إلى أن لديه ابنتين: مايا ومريم، وكانتا طفلتين في هذه الفترة، معقباً: "كانوا شايفين وعارفين كل اللي بمر بيه، لأنهم كانوا بيفتحوا التليفزيون ويلاقوا أبوهم عمال يتقطع فيه من ناس هما اللي كانوا بيجبولهم الأكل والشرب .. يعني ياريتهم كانوا أغراب".

وأكمل نقيب المهن التمثيلية قائلاً: "فجأة لاقيت الباب بيخبط، بنتي فتحت الباب لاقيت أحمد السقا .. قالها مايا أنا جايلك مخصوص .. قالتله خير .. راح موطي على الأرض وقالها جزمة أبوكي بِتَمَنِي واللي يمسه أموته .. لأن ده أستاذي وأبويا وأخويا وكل حاجة في حياتي، وله أفضال عليا".

واستطرد أشرف زكي: "الطعنة بالنسبالي من صحابي كانت جامدة"، مشيراً إلى مقطع فيديو قائلاً: "فيه فيديو أنا مبحبش اتفرج عليه .. بقاله 10 سنين أهوه .. بس الفيديو ده كنت مسكت منصب رئيس جهاز السينما .. وجم صحابي اللي واكلين في بيتي، يقفوا تحت جهاز السينما يهتفوا ضدي ويحدفوا مكتبي بالطوب".

أشرف زكي أنا مش عايز اتفرج على الفيديو ده

وأردف نقيب المهن التمثيلية: "أنا مش عايز اتفرج على الفيديو ده؛ علشان مش عايز أعرف مين اللي كان واقف .. مش علشانهم.. لأ ده علشاني .. ولحد دلوقتي بيتعاملوا كأنهم معملوش حاجة .. ولا عايزين يعتذروا حتى ويعترفوا بغلطهم .. لأنهم بيتعاملوا مع الكرسي والمنصب".

أشرف زكي عن سليمان عيد: اتهمني بالفساد.. ومش قادر أصفى من ناحيته

شف أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن سر الخلافات بينه وبين سليمان عيد، قائلاً: "عام 2011 ، انقلب الكل عليا بنسبة 99%، بعد ثورة 25 يناير تحديدا.. بحُكم ان انا كده من فلول النظام وتبع الفساد وكده .. ولكني لم أتوقع إن أقرب الناس ليا، زي سليمان عيد، فجأة يهاجمني بشراسة، ودم الشهداء، وهتروح من ربنا فين، وكلام غريب كده".

وأَضاف أشرف زكي، قائلاً: "ده أنت يا سليمان، المفروض إنك كنت زميلي في الجامعة، وزميلي في المعهد، وعارفني كويس جدا، والناس تكلمه، ومجدي الهواري وغيره كتير، ويقولهم: لأ.. ده فاسد".

وتابع نقيب المهن التمثيلية قائلاً: "يا سيدي طب أنا فاسد، بس إحنا صحاب حتى، تعمل فيا أنا كده؟، ده أنا بعتله رسالة وقتها، وقولتله: اسأل عبد الرحمن ابنك يا سليمان ..على الرغم من إني اتخاصمت من ناس كتير واتقلب عليا من ناس كتير؛ إلا إني بيفرق معايا القريبين اللي بيقلبوا عليا، عشان كده أنا مش قادر أصفى من ناحيته".

وأكمل أشرف زكي: "لما جه سلمان عيد عزمني على فرح بنته؛ بعتله رسالة، وقولتله: أنت بتعزم واحد فاسد في فرح بنتك؟".