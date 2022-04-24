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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تضبط شحنة مخدرات ب 44 مليون جنيه قبل عيد الفطر بالسويس

شعار وزارة الداخلية
شعار وزارة الداخلية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الامن الوطنى، نشاط أحد  التشكيلات العصابية الخطرة والمكون من (7 عناصر إجرامية من بينهم أربعة لهم معلومات جنائية)، تخصصوا فى نقل  كميات من المواد المخدرة من شرق القناة إلى غربها لترويجها على عملائهم بمختلف محافظات الجمهورية، فضلاً عن قيامهم بإعداد مخازن سرية لإخفاء المواد المخدرة داخل سيارات نقل تمهيداً لتسليمها لعملائهم.


وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديريات أمن (السويس – جنوب سيناء – الدقهلية) تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وعُثر بحوزتهم على (3 طن لمخدر البانجو – 500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 200 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – 10 كيلو جرام لمخدر الأفيون – مخبأين داخل مخازن سرية بعدد من السيارات).


كما تم ضبط (مبلغ مالى – 10 هواتف محمولة)،تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (44) مليون جنيه تقريباً.


وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.


وتم تحرير محضر لأحالته مع المتهمين للنيابة العامة المختصة للتحقيق والتحفظ على السيارات و جوهر المخدرات.

السويس عيد الفطر الآمن الوطني الامن العام مكافحة المخدرات قطاع مكافحة المخدرات قطاع الأمن العام

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