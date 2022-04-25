هتخس قبل العيد.. تمريض حلوان تقدم رجيم صحي لإنقاص الوزن

قدمت كلية التمريض جامعة حلوان، نصائح لإعـداد رجيم صحي لإنقاص الوزن في آخر أيام شهر رمضان الكريم، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة صفاء صلاح عميد الكلية.

وأعدت النصائح، الدكتورة فرات حسين محمود أستاذ مساعد التمريض الباطني الجراحي بكلية التمريض جامعة حلوان، وأوضحت أنه في شهر رمضان المبارك، يفقد كثير من الأشخاص السيطرة على وزنهم نتيجة تغيرات كبيرة في السلوكيات الغذائية المتبعة وما يندرج ضمنها من تعدد الأطباق والأصناف علي السفرة الدسمة إلى جانب الحلويات المرتبطة بطقوس سهرات هذا الشهر.

وقدمت الدكتورة فرات حسين بعض النصائح الهامة لوجبة الإفطار وهى كالتالي:

1- ضرورة تحديد الكمية للطبق الرئيسي فإذا كان الطبق الرئيسي يضم الأرز مع الدجاج أواللحم أوالسمك فيفضل الاستغناء عن الأرز أو الاكتفاء بنصف كوب أرز، ويجب اختيار قطع من صدر الدجاج أما في حال كان الخيار اللحم فيجب الحرص أن لا تزيد الكمية عن قطعة لحم متوسطة الحجم خالية من الدهن، وبخصوص المأكولات البحرية فهي خيار جيد باستثناء بعض الأنواع التي تحتوي على سعرات عالية كالجمبري.



2- ⁦⁩يجب التقليل من الحلويات المنتشرة في شهر رمضان لإحتوائها على سعرات حرارية عالية جدا، تجنب السمبوسك المقلية لإحتوائها على الزيت لذلك يجب محاولة التقليل من أكلها .

3⁩- الاستغناء عن الأصناف المقلية واستبدالها بالمشوية لإحتوائها على دهون وزيوت أقل.

⁦⁩4- تناول الطعام بشكل بطيء ومضغه جيدا ليستفيد منه الجسم.

5- عدم النوم أو الإستلقاء مباشرة بعد وجبة الإفطار.

6- شرب كمية مناسبة من الماء ضرورية وبمعدل 2 لتر يومياً، ولكن يجب شرب الماء بالكثرة في فترة ما بعد صلاة العشاء، وتجنب الاكثار من الماء قبل السحور.

7- تناول كمية كافية من الخضراوات والفواكه حيث تعد الخضار والفاكهة من أهم العوامل التي تمنح الصائم ما يحتاجه وتساعد في عملية الهضم من دون زيادة على الوزن، لإحتوائها على كمية من الماء والعديد من الفيتامينات.

8- ⁦⁩ممارسة تمارين رياضية تساهم في فقدان الوزن فالرياضة هي أهم عنصر يجب أن يحافظ عليه الصائم، وهي مناسبة قبل الإفطار، أما بعد الإفطار في حال الرغبة بممارسة الرياضة فيجب التأكد أن تكون بعد الأكل بساعتين على الأقل وقبل موعد النوم بساعتين على الأقل، ولكن يمكن أن يمارس الشخص المشي السريع لأنها من أسهل التمارين وأبسطها وأنسبها في فترة بعد الإفطار.