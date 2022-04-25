استشاري: عدد حالات الإصابة بفيروس التهاب كبدي الأطفال أقل من 1000 عالميا.. فيديو

قال الدكتور ناصر رمزي استشاري طب الأطفال والحالات الحرجة، إن منظمة الصحة العالمية أصدرت بيانا صرحت فيه بتواجد فيروس كبدي مجهول الهوية يصيب الأطفال بالتهاب كبدي وبائي من عمر عام حتى عمر 13 عامًا.

وأضاف "رمزي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن عدد حالات الإصابة بهذا الفيروس حتى الأن لم تصل إلى 1000 حالة، مؤكدا أن وزارة الصحة المصرية لم ترصد أي حالة إصابة بهذا الفيروس حتي الآن .

وأوضح رمزي، أن ظهور هذا الفيروس الغامض يشير إلي أن هناك ارتباط بينه وبين فيروس كورونا ويجب عمل دراسات للتأكد من ذلك.