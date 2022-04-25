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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

بعد تتويج الزمالك بلقب كأس مصر للطائرة ...إبراهيم فايق: هاردلك للأهلي وجماهيره

صدى البلد

 حرص الإعلامي إبراهيم فايق علي تهنئة الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بنادي الزمالك ، في التتويج بلقب كأس مصر للمرة السابعة في تاريخه، بعد الفوز على غريمه التقليدي الأهلي.

و كتب ابراهيم فايق  عبر حسابة بموقع تويتر : مبرووك ألف مبروك لجمهور الزمالك الفوز ببطولة الكأس  وهاردلك للأهلي و جماهيره.

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ونجح الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بنادي الزمالك بقيادة أشرف رشاد، في التتويج بلقب كأس مصر للمرة السابعة في تاريخه، بعد الفوز على غريمه التقليدي الأهلي الذي يقوده فنيًا محمد مصيلحي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط، في إطار ثالث لقاءات الدور النهائي.

وجاءت نتائج الأشواط بين الفريقين كالتالي:

الشوط الأول: 30–28 للزمالك
الشوط الثاني: 25–17 للأهلي
الشوط الثالث: 25–23 للزمالك
الشوط الرابع: 25–22 للزمالك

وكان الزمالك قد فاز في المباراة الأولى بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، قبل أن يعود الأهلي في المباراة الثانية ويتفوق بنتيجة 3–2؛ ليلجأ الفريقان لمباراة ثالثة وفاصلة والتي حسمها الزمالك بنتيجة 3–1، ويتوج بلقب كأس مصر لرجال الكرة الطائرة للمرة السابعة في تاريخه

جدير بالذكر أن الزمالك قد توج منذ أيام بلقب الدوري الممتاز لرجال الكرة الطائرة بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 2–0.

الإعلامي إبراهيم فايق ابراهيم فايق الزمالك كرة الطائرة ببطولة كأس مصر

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