أضرار تناول الفسيخ والرنجة ونصائح لتجنبها

قد يتناول الكثير في شم النسيم الأسماك المملحة وقد قدمت صفحة الإرشاد البيطري بالمنوفية أضرار تناول الفسيخ والرنجة على جسم الإنسان و7 نصائح لتجنبها:

1- إصابتك بالتلوث وذلك من خلال الذباب بالبكتيريا الممرضة وفي بعض الأحيان يكون التلوث ببكتريا أشد خطورة على صحة الإنسان وهي بكتيريا الكلوستريديم بوتيولينم التي من أضرارها:-



• إصابة الجسم بنوبات إسهال يظل لفترات تتراوح ما بين 12 إلى 72 ساعة يصاحب ذلك ضيق في التنفس وحدوث شلل بالعضلات.

• تؤثر على الجهاز العصبي للإنسان ويمكن أن تؤدي فى النهاية إلى الوفاة.



2- فترة تمليح الأسماك هي ثلاثة أسابيع لشهر فإذا كانت هذه الفترة أقل من ذلك كما يفعل بعض التجار وخاصة في شم النسيم نتيجة للطلب المتزايد على الفسيخ في هذا اليوم و كانت هذه الأسماك مصابة بطفيليات معينة فإن هذه الطفيليات تنتقل إلى الإنسان وتسبب له في مغص شديد وقىء وفي بعض الأحيان تؤدى إلى حدوث تليف في صمامات القلب وجلطات بالأوعية الدموية.



3- كمية الأملاح الزائدة (كلوريد الصوديوم) التي يتناولها الإنسان مع أكل الفسيخ والتي تزيد عن الاحتياجات اليومية للإنسان فإنها تعرضه لأضرار صحية على المدي الطويل مثل الإصابة بارتفاع ضغط الدم والفشل الكلوي وفى بعض الأحيان يمكن أن تنفجر الأوعية الدموية.



وفي النهاية ننصح القراء ضرورة أن يتم الأخذ الحيطة والحذر عند شراء أسماك الفسيخ حيث لا يجب الشراء إلا من مصادر موثوقة لأن أسماك الفسيخ يمكن أن تكون منتهية الصلاحية وغير صحية بسبب عدم تركها في الملح وقتاً كافياً وهي لمدة21: 30 يوم بالإضافة إلى أن تركها مكشوفه في الهواء الطلق يمكن أن يسبب تلوث لهذه الأسماك من الأتربة والرصاص والحشرات والذباب وكل ذلك لا يمكن رؤيته أو معرفته بالعين المجردة أو من خلال حاسة الشم لأن رائحتها نفاذة تغطي على أية روائح فاسدة فلا يستطيع المستهلك أن يفرق بين الصالح والتالف منها.



النصائح التي يمكن من خلالها تجنب أضرار الفسيخ وتناوله بشكل صحي



1- أن يتم الشراء من مكان معروف.

2- أن تكون السمكة قوية ومتماسكه ورائحتها غير نفاذة.

3- يجب ألا يزيد ما يتم تناوله عن 100:150 جرام.



4- يجب إزالة الرأس والأحشاء وإضافة الخل والليمون لقتل البكتيريا العالقة بجسم السمكة.



5- تناول البرتقال والكنتالوب لمعادلة كمية الصوديوم العالية الموجودة في الفسيخ والرنجه.



6- تناول الكركديه والشاي الأخضر والزعتر والقرفة والجنزبيل لأنهم يساعدوا ع تخليص الجسم من السموم و التلوث بسهولة.



7- يجب تناول كميات كبيرة من الخضروات كالبصل والخس والجرجير والبقدونس لأنهم يساعدوا على التخلص من الملح الزائد في الجسم والناتج عن أكل الفسيخ والرنجة.

