من السيدان الفاخرة .. جاك تستعرض مستقبل نسختها الكهربائية الجديدة |صور

تسعى شركات تصنيع السيارات العالمية لتقديم أفضل الإصدارات التي تنتمي إلى فئة الطرازات الكهربائية العصرية، بالطبع مع لمسات خارجية أنيقة وتجهيزات داخلية تتناسب مع هذا المفهوم، وهذا ما شاهدناه بالنسخة المقدمة من شركة جاك "TIME" المميزة.

جاك تستعرض مستقبل نسختها الكهربائية الجديدة

جاك تستعرض مستقبل نسختها الكهربائية الجديدة .. من فئة السيدان الفاخرة

كشف الصانع الصيني جاك عن بعض المعلومات الخاصة بالنسخة جاك تايم، والتي ظهرت للمرة الاولى خلال معرض قوانغتشو للسيارات في العام الماضي 2021، وتعد هذه النسخة واحدة من أحدث الاصدارات التي كشف عنها الصانع الصيني من فئة السيدان الكهربائية.

جاك تستعرض مستقبل نسختها الكهربائية الجديدة

تظهر السيارة جاك "TIME" بسقف مائل حتى الناحية الخلفية، ينتهي بإضاءة أشبه بالنجمة النارية المتشعبة مع ناشر خلفي مجوف يساعد السيارة في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالاضافة إلى التصميم الخارجي للسيارة الذي يتبنى هذه الاستراتيجية ببراعة.

جاك تستعرض مستقبل نسختها الكهربائية الجديدة

وتأتي الناحية الامامية للسيارة جاك "TIME" بمصابيح ثنائية حادة المظهر، بالاضافة إلى جنوط رياضية مع غطاء للمحرك بشكل دمعة، و محاور للعجلات "Eternal Timer"، بالاضافة إلى سقف زجاجي و معامل سحب يبلغ 0.191 Cd.

جاك تستعرض مستقبل نسختها الكهربائية الجديدة

أما عن المقصور الداخلية للسيارة جاك "TIME" فتظهر بتصميم أنيق للغاية مع لمسات عصرية مميزة، حيث دعمت بناقل حركة أقرب إلى مقبض الطائرات، وشاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة وأنظمة الملاحة، بالاضافة إلى مجموعة أدوات OLED، مع تدعيمات بملمس ومظهر خشبي مميز.