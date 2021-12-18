أحدث 5 سيارات SUV لعام 2021 .. صور

استقبل السوق المصري خلال العام الحالي 2021 باقة من الطرازات القوية والمتنوعة، ومنها فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من عائلة الـ SUV، والتي تنوعت بين علامة تجارية واخرى، أو باختلاف الموديل المطروح لنفس الشركة ولكن تحت نفس المفهوم.

وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ احدث 5 سيارات SUV وصلت للسوق المصري خلال العام 2021.

1 – بيستون T33 موديل 2022

زودت السيارة بيستون T33 موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج 112 حصانا، وعزم اقصى للدوران 155 نيوتن/متر، بينما وصلت سرعتها القصوى إلى 168 كيلومتر في الساعة، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي الاداء من 6 سرعات، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 6.9 لتر عندما تخوض السيارة لمسافات تصل لـ 100 كم.

ويبلغ سعر السيارة بيستون T33 موديل 2022 داخل السوق المصري بقيمة تتراوح بين 355 و 385 الف جنيه.

2 – بيستون T55 موديل 2022

تعتمد السيارة بيستون T55 موديل 2022 على محرك تيربو سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج 169 حصانا، وعزم اقصى للدوران 258 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي من 7 سرعات، مع سرعة قصوى قدرت بـ 190 كم/ساعة، وبهذه الامكانيات الفنية تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم خلال مدة زمنية تستغرق 9.9 ثانية.

وتبدأ أسعار السيارة بيستون T55 موديل 2022 من 450 الف جنيه حتى 490 الف جنيه.

3 – شانجان CS 55 موديل 2021/2022

تعتمد شانجان CS 55 على محرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 156 حصانا، وعزم اقصى للدوران 225 نيوتن/متر، مع ناقل حركة اوتوماتيكي من 6 سرعات، يعمل عبر منظومة الدفع الامامي للعجلات، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2650 مم، وبنسبة طول بلغت 4500 مم، وبعرض كلي يقدر بـ 1855 مم، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 475 لتر.

وتبدأ أسعار السيارة شانجان CS 55 داخل السوق المصري من 320 الف حتى 380 الف جنيه.

4 – ستروين C3 اير كروس الشكل الجديد موديل 2022

تتسارع السيارة ستروين C3 اير كروس الشكل الجديد موديل 2022 من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تستغرق 10.6 ثانية، حيث دعمت بمحرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1200 سي سي تيربو، بقو 110 حصانا، و 205 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي من 6 سرعات، وبسرعة قصوى تصل إلى 183 كم/ساعة.

وتقدم السيارة ستروين C3 اير كروس الشكل الجديد موديل 2022 بقيمة قدرها 358.900 جنيه للفئة الاولى، و 395.900 جنيه للفئة الثانية كاملة التجهيزات.

5 – هافال جوليان موديل 2022

حصلت السيارة على ناقل حركة اوتوماتيكي DSG يعمل عبر منظومة الدفع الامامي من 7 سرعات، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن يولد قوة قدرها 148 حصانا، وعزم اقصى للدوران 210 نيوتن/متر، مع ابعاد هيكلية بلغت 4472 مم للطول، وبعرض كلي قدر بـ 1814 مم، و 1619 مم للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2700 مم.

وتقدم السيارة هافال جوليان موديل 2022 بداية من 319.900 جنيه حتى 389.900 جنيه.