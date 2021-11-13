أرخص 5 سيارات في مصر موديل 2021.. صور

يضم السوق المصرية، باقة من الطرازات المتنوعة التي تحمل موديل 2021، وذلك بين فئة السيدان والهاتشباك والسيارات متعددة الاستخدامات، بينما يبقى عامل السعر له أهمية كبيرة وسط أركان المعادلة الشرائية للسيارات الجديدة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري قائمة بـ أرخص 5 سيارات موديل 2021 داخل السوق المصرية.

1 – شانجان السفين موديل 2021

تحتوي السيارة على محرك 1400 سي سي رباعي الإسطوانات، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 101 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 135 نيوتن/متر مدعوم بناقل حركة "مانيوال" مكون من 5 سرعات، بالإضافة إلى نسخة اوتوماتيكية الأداء ولكن تستمد قوتها من محرك 1500 سي سي بقوة 107 حصانا وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/متر.

وترتكز السيارة على جنوط تتراوح بين 14 و15 بوصة، مع مرايات جانبية كهربائية، وفتحة سقف للفئات عالية التجهيز، بالإضافة إلى قفل مركزي، ومكيف هواء، ونوافذ كهربائية، وشاشة لعرض الوسائط المتعددة مع مقود حركة مالتي فانكشن لبعض الفئات.

وتبدأ أسعار السيارة شانجان السفين موديل 2021 داخل السوق المصري من 159 وحتى 195 ألف جنيه.

2 - شانجى M50 موديل 2021

جاءت السيارة شانجى M50 موديل 2021 بقياسات هيكلية بلغت 4525 مم وبعرض يبلغ 1700 مم، و1783 مم للارتفاع، مع جنوط 15 بوصة، بينما تضم نوافذ كهربائية، وقفل مركزي للأبواب، ومكيف هواء.

وتستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الإسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 116 حصانا، وعزم أقصى للدوران 144 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، مع متوسط استهلاك للوقود تقدر بـ 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

ويبلغ سعر السيارة شانجى M50 موديل 2021 داخل السوق المصري189 ألف جنيه.

3 – سوزوكي التو موديل 2021

تحتوي السيارة سوزوكي التو موديل 2021 على فرامل ABS، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني للفرامل، بينما ترتكز على جنوط 13 بوصة، كما حصلت داخليًا على مكيف هواء يدوي، ومساحة تخزين تتسع إلى 180 لتر.

بينما تستمد قوتها من محرك ثلاثي الإسطوانات سعة 800 سي سي، قادر على انتاج 47 حصانا، وعزم أقصى للدوران 68 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة يدوي مكون من 5 سرعات، مع قوة تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية تستغرق 20 ثانية.

أسعار السيارة سوزوكي التو موديل 2021 في مصر

الفئة الأولى موديل 2021 بسعر 121 ألف جنيه.

الفئة الثانية موديل 2021 بسعر 126 ألف جنيه.

4 – بي واي دي F3 موديل 2021

تأتي السيارة بي واي دي F3 موديل 2021 بقياسات هيكلية بلغت 4533 مم للطول، وبعرض يبلغ 1705 مم، و1490 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 360 لتر، بينما ترتكز على جنوط رياضية يبلغ قياسها 15 بوصة.

وزودت السيارة بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 108 حصانا، وعزم أقصى للدوران يقدر بـ 145 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة خماسي السرعات مانيوال، وبهذه الإمكانيات تتسارع السيارة من وضع السكون 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 12.1 ثانية.

ويبلغ سعر السيارة بي واي دي F3 موديل 2021 بقيمة 174 ألف جنيه.

5 – سوزوكي اسبريسو موديل 2021

دعمت السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2021 بمحرك 3 سلندر، سعة 1000 سي سي، يولد قوة قدرها 67 حصانا، وعزم اقصى للدوران 90 نيوتن/متر، يعمل عبر ناقل حركة يدوي مكون من 5 نقلات، مع قوة انطلاق من 0 لـ 100 كم في مدة زمنية تستغرق 14.3 ثانية.

بينما يبلغ استهلاك السيارة من الوقود بنسبة بلغت 5.4 لتر وذلك عندما تخوض مسافات تقدر بـ 100 كيلومتر في الساعة، مع سرعة قصوى بلغت 150 كم/ساعة، وتضم السيارة عدة تجهيزات اخري مثل فرامل ABS مانعة للانغلاق، و2 من الوسائد الهوائية.

ويبلغ سعر السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2021 داخل السوق المصرية 146.900 جنيه.