أرخص 5 سيارات SUV في السوق العماني موديلات 2021

اكتسبت السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات وسط موديلات 2021، مكانة كبيرة داخل مختلف الاسواق، نسبة إلى ارتفاعها المناسب، و مساحتها الداخلية التي تميل إلى الجانب العائلي، بالاضافة إلى المسات الخاصة بكل صانع وعلامة تجارية.

ويقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ ارخص 5 سيارات SUV داخل السوق العماني موديلات 2021.

1 – هيونداي كريتا موديل 2021

تتمتع السيارة هيونداي كريتا موديل 2021 بفرامل ABS مانعة للانغلاق، و برنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، وخاصية دعم الفرامل BA، ومستشعرات ركن، وكاميرا خلفية، و ISOFIX لتثبيت مقاعد الاطفال، وخاصية المساعدة على تجاوز المرتفعات.

وزودت السيارة هيونداي كريتا موديل 2021 بمحرك 1600 سي سي رباعي الاسطوانات، بقوة 121 حصانا، و 151 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 169 كيلومتر في الساعة، وبهذه الامكانيات الفنية تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة خلال 12.1 ثانية.

أسعار السيارة هيونداي كريتا موديل 2021 في السوق العماني

الفئة الاولى هيونداي كريتا 2021 1.6L Mid بسعر 6.820 ريال.

الفئة الثانية هيونداي كريتا 2021 1.6L Top بسعر 7.280 ريال.

2 – شيري تيجو 7 موديل 2021

دعمت شيري تيجو 7 موديل 2021 بمحرك 1500 سي سي رباعي الاسطوانات، بقوة 147 حصانا، و 210 نيوتن/متر من عزم الدوران، وسرعة قصوى تصل إلى 165 كيلومتر في الساعة، و القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كيلومتر خلال مدة زمنية تستغرق 10.5 ثانية.

وترتكز السيارة شيري تيجو 7 موديل 2021 على قاعدة عجلات بطول 2.670 متر، مع نسبة طول بلغت 4.505 متر، وبعرض يبلغ 1.837 متر، مع 1.670 متر للارتفاع، بالاضافة لمساحة تخزين خلفية تسع إلى 414 لتر.

ويبلغ سعر السيارة شيري تيجو 7 موديل 2021 داخل السوق العماني بقيمة قدرها 7.300 ريال.

3 – أم جي ار اكس 5 موديل 2021

تتمتع السيارة أم جي ار اكس 5 موديل 2021 بنوعين من المحركات الاول بسعة 1500 سي سي، رباعي الاسطوانات، يستطيع أن يولد قوة قدرها 169 حصانا، وعزم اقصى للدوران 250 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 170 كيلومتر في الساعة، بالاضافة إلى قدرات اعلى تجهيو تتمثل في محرك 4 سليندر ولكن بسعة 2000 سي سي، قادر على انتاج 220 حصانا، وعزم اقصى للدوران 350 نيوتن/متر، وبهذه الامكانيات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كيلومتر خلال مدة زمنية تستغرق 8.2 ثانية.

وتبدأ أسعار السيارة أم جي ار اكس 5 موديل 2021 من 6.299 ريال إلى 8.084 ريال.

4- رينو داستر موديل 2021

تستمد السيارة رينو داستر موديل 2021 قوتها من محرك 1600 سي سي رباعي الاسطوانات، بقوة 115 حصانا، وعزم اقصى للدوران 156 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي، مع سرعة قصوى تصل إلى 161 كيلومتر في الساعة، وقوة تسارع من 0 لـ 100 كم خلال 13.2 ثانية.

كما دعمت السيارة بمحرك 2000 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 135 حصانا، و 195 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بعلبة تروس تعمل عبر منظومة الدفع الكلي، مع سرعة قصوى تصل لـ 178 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من وضع السكون 0 حتى تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 11.5 ثانية.

أسعار السيارة رينو داستر موديل 2021 في عمان

الفئة الاولى رينو داستر 2021 1.6L PE 4x2 بسعر 4.500 ريال.

الفئة الثانية رينو داستر 2021 2.0L PE 4x4 بسعر 5.320 ريال.

الفئة الثالثة رينو داستر 2021 1.6L SE 4x2 بسعر 5.400 ريال.

الفئة الرابعة رينو داستر 2021 2.0L SE 4x4 بسعر 5.900 ريال.

الفئة الخامسة رينو داستر 2021 1.6L LE 4x2 بسعر 6.200 ريال.

الفئة السادسة رينو داستر 2021 2.0L LE 4x4 بسعر 7.100 ريال.

5 – سوزوكي فيتارا موديل 2021

تتوسط قمرة القيادة للسيارة سوزوكي فيتارا موديل 2021 شاشة ملونة تعمل باللمس، مع مقةد حركة مالتي فانكشن متعدد الوظائف، وبلوتوث، و مدخل USB، ومكيف هواء، وزو بدء وايقاف المحرك، ونظام صوتي وترفيهي.

وترتكز السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2021 على قاعدة عجلات بطول 2.500 متر، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي قادر على انتاج 115 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 156 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة، مع القدرة على الانطلاق من وضع السكون 0 حتى تصل لسرعة 100 كم خلال 12.5 ثانية.

أسعار السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2021 في السوق العماني

الفئة الاولى سوزوكي فيتارا 2021 1.6L GLX 2WD بسعر 6.500 ريال.

الفئة الثانية سوزوكي فيتارا 2021 1.6L GLX 2WD Plus بسعر 7.250 ريال.

الفئة الثالثة سوزوكي فيتارا 2021 GLX+ AWD بسعر 8.100 ريال.