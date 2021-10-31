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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص 5 سيارات سيدان في الكويت موديل 2021 ..صور

ارخص 5 سيارات سيدان
ارخص 5 سيارات سيدان في الكويت موديل 2021

يحتوي السوق الكويتي على العديد من موديلات 2021، التي تتنوع بين فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من عائلة الـSUV، إلى جانب الإصدارات صاحبة إطلالة الهاتشباك، إضافة إلى فئة السيدان الشهيرة والتي تأتي على الطريقة الخاصة بكل علامة تجارية.

 

ويقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ارخص 5 سيارات في الكويت موديل 2021 من عائلة السيدان.

1 – ام جي 5 موديل 2021 

 

تعتمد السيارة ام جي 5 موديل 2021 على محرك 1500 سي سي رباعي الاسطوانات، قادر على اضافة 112 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة، وتتسارع العجلات الامامية بواسطة ناقل حركة أوتوماتيكي CVT.

 

وتحتوي السيارة على حزمة من التجهيزات ومنها، شاشة ملونة لعرض الوسائط المتعددة، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، وكاميرا لسهولة الاصطفاف، وحساسات ركن، مع زر تفعيل وايقاف المحرك، و نظام صوتي وترفيهي.

 

أسعار السيارة ام جي 5 موديل 2021 في الكويت 

الفئة الأولى إم جي 5 2021 1.5L STD بسعر 3.099 دينار.

الفئة الثانية إم جي 5 2021 1.5L COM بسعر 3.899 دينار.

الفئة الثالثة إم جي 5 2021 1.5L LUX بسعر 4.399 دينار.

2 - سوزوكي سياز موديل 2021 

 

ترتكز سوزوكي سياز موديل 2021 على قاعدة عجلات بطول 2.650 متر، مع نسبة طول بلغت 4.490 متر، وبعرض يقدر بـ 1.730 متر، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 495 لتر، وبارتفاع يقدر بـ 1.475 كتر.

 

وتنطلق السيارة سوزوكي سياز موديل 2021 من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 13.5 ثانية، حيث تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 1400 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 92 حصانا، وعزم اقصى للدوران 130 نيوتن/متر.

 

ويبلغ سعر السيارة سوزوكي سياز موديل 2021 داخل السوق الكويتي بقيمة قدرها 3.750 دينار.

3 – رينو ميجان موديل 2021 

 

زودت السيارة رينو ميجان موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة 115 حصانا، وعزم اقصى للدورالن يبلغ 156 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة، بالاضافة إلى قوة تسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى 100 كيلومتر في غضون 13.2 ثانية.

 

بالاضافة إلى قدرات اعلى تجهيز من خلال محرك رباعي الاسطوانات ايضا، ولكن بسعة 2000 سي سي، حيث يمكنه انتاج قوة 140 حصانا، وعزم اقصى للدوران 193 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 209 كيلومتر في الساعة، ومن خلال القدرات الفينة التي تتمتع بها تلك النسخة يمكنها التسارع من 0 لـ 100 كم خلال 9.9 ثانية.

 

وتبدأ أسعار السيارة داخل السوق الكويتي من 3.699 دينار إلى 6 الاف دينار.

4 – شيري اريزو 6 موديل 2021 

 

تحتوي شيري اريزو 6 موديل 2021 على فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالمكابح، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وقفل مركزي، و4 نوافذ كهربائية، بالاضافة إلى كاميرا خلفية،وحساسات ركن.

 

وزودت النسخة شيري اريزو 6 موديل 2021 بمحرك 4 سليندر رباعي الاسطوانات، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 147 حصانا، وعزم اقصى للدوران 210 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية من طراز CVT.

 

تقدم السيارة شيري اريزو 6 موديل 2021 داخل السوق الكويتي عبر فئة واحدة من التجهيزات وبقيمة قدرها 4.700 دينار.

5 – شانجان السفين موديل 2021  

 

تأتي السيارة شانجان السفين موديل 2021 بقياسات هيكلية بلغت 4.710 متر للطول، وبعرض يبلغ 1.820 متر، مع ارتفاع يقدر بـ 1.505 متر، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 500 لتر، بينما تضم قاعدة عجلات بطول 2.700 متر.

 

أما عن المواصفات الفنية للسيارة شانجان السفين موديل 2021 فتستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، قادر على انتاج قوة 126 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 168 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي يعمل عبر منظومة الدفع الامامي.

 

وتبدأ أسعار شانجان السفين موديل 2021 داخل السوق الكويتي من 3.900 دينار إلى 4.600 دينار.

رقم ا قياسي ا السيدان فئة السيدان موديل 2021 ارخص 5 سيارات

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