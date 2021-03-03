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سيارات

مواصفات وأسعار MG5 موديل 2021| صور

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:54 م
ام جي 5 موديل 2021
ام جي 5 موديل 2021
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صبري طلبه

تقدم العلامة التجارية الصينية ام جي سيارتها MG5 التي تنتمي لفئة السيدان عبر 3 إصدارات وهي، STANDARD وCOMFORT وLUXURY، وتضم كل فئة عدة تجهيزات قياسية، إضافة إلى باقة أخرى من وسائل الرفاهية والتحكم.

 

تحتوي السيارة MG5 على فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الإلكتروني EBD، ونظام لتعزيز القيادة عند المنحدرات CBC، ونظام متابعة ضغط الإطارات، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ومنظمة وسائد الحماية الهوائية AIR BAGS، إضافة إلى مستشعرات ركن، وكاميرا خلفية، ومرايات جانبية كهربائية.

 

تعتمد MG5 على منظومة الجر الأمامي، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 120 حصانا، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، و تنتقل السرعة للعجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.

 

وجاءت السيارة بأبعاد هيكلية فبلغ طولها نحو 4601 مم، وبعرض 1818 مم، أما عن الارتفاع فبلغ 1489 مم، كما تأتي بمساحة تخزينية تسع إلى 512 لتر، بينما بلغت نسبة استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.8 لتر/100 كم.

 

تتوسط قمرة القيادة شاشة لعرض الوسائط المتعددة بلغ قياسها 8 بوصة تدعم تطبيقات Apple CarPlay و Android Auto،  كما تحتوي على زر إيقاف وتفعيل المحرك، ومثبت سرعة، ومكييف هواء، ومقود حركة متعدد الوظائف، و4 مكبرات صوتية، وبلوتوث وUSB.

 

وتحتوي الفئة كاملة التجهيزات على فتحة سقف كهربائية، و مقاعد جلد ذات تحكم كهربائي قابلة للتدفئة، و فرامل يد كهربائية، و كاميرا 360، ومفتاح ذكي.

  

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة ام جي 5 موديل 2021 :

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل STANDARD 2021  محرك 1500 سي سي بسعر 219.990  جنيها.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل   COMFORT 2021محرك 1500 سي سي بسعر  239.990 جنيها.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل LUXURY 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 259.990 جنيها.


مواصفات وأسعار MG5 موديل 2021| صور
مواصفات وأسعار MG5 موديل 2021| صور
مواصفات وأسعار MG5 موديل 2021| صور
مواصفات وأسعار MG5 موديل 2021| صور
مواصفات وأسعار MG5 موديل 2021| صور
مواصفات وأسعار MG5 موديل 2021| صور
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